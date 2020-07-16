Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çay ocaklarının bardaklar karışınca çarşı birbirine girdi

Çay ocaklarının bardaklar karışınca çarşı birbirine girdi

’da bir iş hanında faaliyet gösteren iki farklı çay ocağının esnafa dağıttıkları çay bardakları karışınca kavga çıktı. Çarşı ortasında çıkan kavgada çay ocaklarının 2 çalışanı yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 18:40 ABONE OL
Çay ocaklarının bardaklar karışınca çarşı birbirine girdi
Olay, Burmalı Mahallesi Dervişpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede iş hanında faaliyet gösteren iki farklı çay ocağının esnafa dağıttıkları çay bardakları karıştı. Bunun üzerinde çay ocaklarının arasında iddiaya göre tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada çay ocağı çalışanı Hasan Hüseyin A. ile kavgayı ayırmaya çalışan Orhan Ç. isimli vatandaş darp sonucu yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar kavgada yaralanan 2 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Tartışmanın devam etmesi üzerine ise bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
Olayın görgü tanıkları ise bir çay ocağı çalışanının başka bir çay ocağına giderek "Benim bardak sana geldi" demesi üzerine kavga çıktığı olayda bıçak çekildiğini ancak kavga sonrası bıçakların saklandığını ileri sürdüler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çay ocaklarının bardaklar karışınca çarşı birbirine girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA