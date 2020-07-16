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yayınlandı! ile 17 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?

Müslümanlar için pek çok anlam ve önemi bulunan Cuma gününe bir kez daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu şekilde varmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Yüce yaradana İbadet ve duaların edileceği bu özel ve güzel gün için her hafta İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınarak Müslüman vatandaşlarımıza kıymetli bilgi öğütler sunan yayına alındı. Bu haftanın hutbesini okumak isteyenler 17 Temmuz Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusunu merak ederek yanıt aramaya devam ediyor. İşte diyanet ile 17 Temmuz Cuma Hutbesi…

Giriş Tarihi: 17.7.2020 00:31 ABONE OL
Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 17 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?

Bir Cuma gününe daha sağlıklı ve huzurlu şekilde gelmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. İşleri Başkanlığı tarafından her hafta kaleme alınarak Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütler veren 17 Temmuz yayınlandı. Bu hafta hangi konunun işlendiğini merak edenler Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusunun cevabını merak ediyor.

CUMA HUTBESİ (17 TEMMUZ 2020 CUMA)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" başlığıyla yayınlanan hutbede şu detaylar yer alıyor;

Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 17 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?

KURBANINI PAYLAŞ, KARDEŞİNLE YAKINLAŞ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız O'na teslim olun. İhlasla boyun eğenleri müjdele.""

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Âdemoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işleyemez"

Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 17 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?

Aziz Müminler!

İslam âlemi olarak bir Kurban bayramına daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Rabbimiz, sağlık, afiyet ve huzur içinde bayrama ulaşmayı bizlere nasip eylesin!

Kıymetli Müslümanlar!

Kurban, Rabbimizin bizlere emir ve lütfettiği, Sevgili Peygamberimizin bizzat uygulayarak öğrettiği kadim bir ibadettir. Allah yolunda samimiyetin, fedakârlığın ve cömertliğin en güzel ifadesidir.

Kurban, kurbiyettir. Rabbimize yakın olma ve rızasına kavuşma çabasıdır. Allah yoluna adanmışlığın, takva ve sadakatin, itaat ve teslimiyetin sembolüdür. Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Kurbanların

ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. O'na ulaşacak olan yalnızca takvanızdır."

Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 17 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?

Değerli Müminler!

Kurban, aynı zamanda kardeşlerimizle yakınlaşmaktır. Vefa duygusuyla nimete şükretmek, infak ahlakı ile nimeti paylaşmaktır. Kurban iyiliği yaygınlaştırmaktır. Dayanışma ruhunu canlı tutmak, sevgi ve dostluğu pekiştirmektir. Kurban, coğrafyaları aşan merhamet köprüleri inşa etmektir. Hiç tanımadığımız gönüllere, bayram sevincini taşımaktır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ümmet olmanın idrakine varmaktır.

Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 17 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?

Aziz Müslümanlar!

Başkanlığımız, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Vakfı ile birlikte vekâlet yoluyla kurban kesim faaliyeti yürütmektedir. "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" şiarıyla aziz milletimizin emanetlerini büyük bir titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bir hisse kurban, binlerce dua olarak bizlere geri dönecek inşallah! İmkânı olan kardeşlerimizi bu hayır yarışına katılmaya davet ediyoruz.

Hutbemi, Resul-i Ekrem (s.a.s)'in şu hadis-i şerifiyle bitiriyorum: "Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin, size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar dua edin."

Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 17 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?
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Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 17 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?
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