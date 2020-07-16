Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 17 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?

KURBANINI PAYLAŞ, KARDEŞİNLE YAKINLAŞ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız O'na teslim olun. İhlasla boyun eğenleri müjdele.""

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Âdemoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işleyemez"