Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 16 Temmuz 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu son dakika deprem gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pötürge, Bingöl Karlıova ve Muğla Marmaris'te yaşanan deprem sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (16 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE)

16 Temmuz 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 18.42 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;