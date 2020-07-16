Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Düğünde takılar, gelin ve damadın maketlerine takıldı

Düğünde takılar, gelin ve damadın maketlerine takıldı

'ın Alaplı ilçesinde, Ömer Salih Gül ile Funda Ersöz çiftinin düğününde takılar, gelin ve damadın fotoğraflarından yapılan karton maketlere takıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 16:53 Son Güncelleme: 16.7.2020 17:08 ABONE OL
Düğünde şaşkına çeviren olay! Takılar cansız mankenden sonra bu kez...

Alaplı'da yaşayan Ömer Salih Gül ile Funda Ersöz çifti, ilçedeki bir düğün salonunda evlendi. Davetliler, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra salona alındı.

Düğünde şaşkına çeviren olay! Takılar cansız mankenden sonra bu kez...

Takı töreninde ise sahneye gelin ve damadın fotoğraflarından yapılan karton maketler getirildi.

Düğünde şaşkına çeviren olay! Takılar cansız mankenden sonra bu kez...

DAVETLİLER, ÇİFTİN YANINDA BULUNAN MAKETLERE TAKILARI TAKTI

Ömer Salih Gül, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, gelin ve damat resimlerimizin olduğu karton maketler yaptırdık. Takı takmak isteyen misafirlerimiz maketlere takılarını taktılar.

Düğünde şaşkına çeviren olay! Takılar cansız mankenden sonra bu kez...

Misafirlerimiz çok olumlu karşıladılar" dedi. Takı töreni sonunda Ömer Salih Gül ve Funda Ersöz, maketleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğünde takılar, gelin ve damadın maketlerine takıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA