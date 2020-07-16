Emlak vergisi hesaplama 2020: Emlak vergisi hesaplama nasıl yapılır?

1986 yılından itibaren belediyeler tarafından toplanmakta olan emlak vergisi, mülk sahipleri tarafından her sene düzenli olarak ödenmelidir. Düzenli ödenmediği durumda her ay için yüzde 1.6 faiz uygulanmaktadır. Her sene belediyeler tarafından toplanmakta olan emlak vergisini ister tek seferde ister iki taksitle de ödeyebilirsiniz. Senede iki sefer olmak üzere emlak vergisinin ilk taksiti mayıs, ikinci taksidi ise kasım ayında ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisi ödemeden önce nasıl hesaplama yapılacağına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Emlak Vergisi nedir?

Tüm taşınmazların yıllık olarak toplandığı vergiye emlak vergisi denir. Emlak vergisi bazı yerlerde varlık vergisi olarak da adlandırılmaktadır. Bina ve arazi olarak iki tür emlak vergisi bulunmaktadır. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların tümü, 1319 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olarak bina vergisine tabidir.

Emlak Vergisi nasıl hesaplanır?

Emlak vergisine konu olan taşınmazlara her sene "yeniden değerleme oranı" uygulanarak emlak vergisi hesaplaması yapılmaktadır. Vergi hesabı, konutun bağlı bulunduğu belediyelerce yapılmaktadır. Emlak vergisi hesaplamasında 2 temel değişken vardır:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından ortak belirlenen binanın metrekaresinin normal inşaat maliyeti,

Belediyelerde kurulacak komisyonlar ve binanın yüz ölçümü ile belirlenecek asgari metrekare arsa birim değeridir.

Bu nedenle, binanın metrekaresinin normal inşaat maliyeti merkezi olarak belirlendiğinden; bu değer belediyeden belediyeye değişmemektedir.

Asgari ölçüde arazi metrekare birim değeri belediye takdir komisyonları tarafından belirleneceğinden; belediyeden belediyeye farklılık göstermesinin dışında, belediye içindeki caddelere ve sokaklara göre de farklılık gösterebilir.

Emlak Vergisi ne kadar?

2020 yılı için emlak vergisi artış oranı yüzde 22,58 olarak belirlenmiştir. Örneğin 2019 yılında ödemiş olduğunuz 100 TL'lik vergiyi, 2020 yılında 122,58 TL olacak şekilde ödemeniz gerekmektedir.

Emlak vergisi öderken kültür payı adı altında bir katkı payı da ödemeniz gerekmektedir. Kültür payı, ödeyeceğiniz vergi tutarının yüzde 10 olacak şekilde tahsil edilmektedir. Örneğin 100 TL emlak vergisi ödeyen konut sahibi, o dönem için 10 TL de kültür katkı payını ödemesi gerekmektedir.

Emlak Vergisi Oranları nedir?

Büyükşehir içinde kalan

meskenler için binde 1

binalar için binde 2

araziler için binde 1

arsalar için binde 3

Büyükşehir dışında kalan

meskenler için binde 2

diğer binalar için binde 4

araziler için binde 2

arsalar için binde 6

Kimler Emlak Vergisi öder?

Taşınmaz mala ait tapuda belirtilen kişi veya kişiler emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Ülkemizde çok sayıda kayıt dışı gayrimenkuller olduğundan bu durumda noterde senet veya sözleşme imzalanmalıdır. Bu belgenin imzalandığı gün vergi yükümlülüğü de başlamış olur. Miras yoluyla taşınmaz sahibi olan kişilerde de benzer bir süreç vardır. İsminizin bir vasiyetnameye dahil edilmesi vergi yükümlülüğü altında olduğunuz anlamına gelmese de, vergi yükümlülüğü taşınmaz malın sahibinin vefat ettiği tarihten itibaren başlar. Taşınmaz malların birden fazla kişi tarafından miras alındığı durumlarda, vergi tutarını her yıl eşit olarak bölmek zorundadırlar.

Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi ödemesi yapacak vatandaşların öncelikle belediyelerin vermis olduğu beyannameyi doldurması gerekmektedir. Beyanname için başvuru yapılırken vatandaşların yanlarından tapu, nüfus cüzdanı, (söz konusu bina ise) kullanım izninin fotokopilerini de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Beyanname için konutun bulunduğu adres, mükellefin vergi numarası ve ikamet adresi de mutlaka bildirilmelidir.

Emlak Vergisi ne zaman ödenir?

Senede iki sefer ödeme yapılması gereken emlak vergisinin ilk taksiti mayıs ayında, ikinci taksiti ise kasım ayındadır. İsteyen vatandaşlar tek seferde de emlak vergisi ödemelerini yapabilirler.

Emlak Vergisi nereye ödenir?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar öncelikle belediyelerden, e-Devlet sistemi üzerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hizmet verdiği İnternet Vergi Dairesi'nden emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamaları gerekmektedir. Emlak vergisi, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da anlaşmalı olan bankalara ödenmektedir. Ayrıca e-Devlet üzerinden de emlak verginizi sorgulayabilir varsa emlak vergisi ödemenizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

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