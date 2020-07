Emlak vergisi muafiyeti 2020: Kimler emlak vergisi ödemesinden muaf tutulur?

1986 yılından itibaren belediyeler tarafından toplanmakta olan emlak vergisi, mülk sahipleri tarafından her sene düzenli olarak ödenmelidir. Düzenli ödenmediği durumda her ay için yüzde 1.6 faiz uygulanmaktadır. Her sene belediyeler tarafından toplanmakta olan emlak vergisini ister tek seferde ister iki taksitle de ödeyebilirsiniz. Senede iki sefer olmak üzere emlak vergisinin ilk taksiti mayıs, ikinci taksidi ise kasım ayında ödenmesi gerekiyor. Fakat emlak vergisinden muaf olan kişilerin bu vergiyi ödemesi gerekmiyor.

Emlak Vergisi nedir?

Tüm taşınmazların yıllık olarak toplandığı vergiye emlak vergisi denir. Emlak vergisi bazı yerlerde varlık vergisi olarak da adlandırılmaktadır. Bina ve arazi olarak iki tür emlak vergisi bulunmaktadır. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların tümü, 1319 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olarak bina vergisine tabidir.

Kimler emlak vergisi ödemesinden muaf tutulur?

Emlak vergisi kanununa göre emlak vergisinden muaf kişilerin, (mesken sahibinin) ev hanımı, dul, işsiz, şehit yakını, gazi, engelli ya da emekli olması gerekmektedir. Emlak vergisinden muaf olmak için emlak vergisi şartlarını yerine getirmek gerekmektedir.

Brüt 200 metrekareden küçük evler için emlak vergisinden muaf olabilirsiniz. Ancak brütün dışında kalan hol, kapalı otopark ve merdiven boşluğu gibi alanlar da dahil edilir. Bu durumda hala brüt alanın altındaysa kişi emlak vergisinden muaf tutulur.

Başka bir dairede kısıtlı kullanım hakkı olan kişiler de evin toplam brüt metrekaresine dahil edilir. Bu durumda hala brüt alanın altındaysa kişi emlak vergisinden muaf tutulur.

Yazlık ev sahibi olan kişiler de (yaz - kış bu evde yaşandığını kanıtlaması halinde) emlak vergisinden muaf tutulur.

SGK'dan alınan belgelerle vergi mükellefi olmadığınızı ispatlamanız halinde de emlak vergisinden muaf tutulursunuz.

Emlak vergisi alınmayan kişiler

İşsiz

Ev hanımı

SGK'dan aldıkları aylıktan başka geliri olmayanlar

Gaziler

Engelliler

Şehit yakını

Dul ve yetimler

Emlak vergisi muafiyetine nasıl başvurulur?

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşların muaf olunacak şartların tümünü karşılaması halinde gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye başvurarak, bu durumu bildirmesi yeterli olacaktır.

Başvuru esnasında veyahut öncesinde bu durumdan habersiz emlak vergisi ödediyseniz eğer son 5 yılda ödediğiniz emlak verginizin iadesini talep edebilirsiniz.

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi nasıl yazılmalıdır?