Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Emlak vergisi muafiyeti 2020: Kimler emlak vergisi ödemesinden muaf tutulur?

muafiyeti 2020: Kimler emlak vergisi ödemesinden muaf tutulur?

Çok sayıda vatandaş 2020 yılı hakkında merak ettiği her şeyi internet üzerinden araştırmakta. Emlak vergisi sorgulamasından emlak vergisi hesaplaması, ödemesi ve muafiyetine kadar detaylı bilgi almak isteyen kişilerin emlak vergisinden muaf olması için ne yapmaları gerekmekte? Emlak vergisinden muaf olan vatandaşlar bu sorunun cevabını aramakta. Birden fazla emekli aylığı alanlar, yazlık evi olanlar, karı koca ayrı ayrı evi bulunanlar, evi kirada olanlar emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek mi detaylarıyla haberimizde…

Giriş Tarihi: 16.7.2020 12:45 Son Güncelleme: 16.7.2020 13:14 ABONE OL
Emlak vergisi muafiyeti 2020: Kimler emlak vergisi ödemesinden muaf tutulur?

1986 yılından itibaren belediyeler tarafından toplanmakta olan emlak vergisi, mülk sahipleri tarafından her sene düzenli olarak ödenmelidir. Düzenli ödenmediği durumda her ay için yüzde 1.6 faiz uygulanmaktadır. Her sene belediyeler tarafından toplanmakta olan emlak vergisini ister tek seferde ister iki taksitle de ödeyebilirsiniz. Senede iki sefer olmak üzere emlak vergisinin ilk taksiti mayıs, ikinci taksidi ise kasım ayında ödenmesi gerekiyor. Fakat emlak vergisinden muaf olan kişilerin bu vergiyi ödemesi gerekmiyor.

Emlak Vergisi nedir?

Tüm taşınmazların yıllık olarak toplandığı vergiye emlak vergisi denir. Emlak vergisi bazı yerlerde varlık vergisi olarak da adlandırılmaktadır. Bina ve arazi olarak iki tür emlak vergisi bulunmaktadır. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların tümü, 1319 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olarak bina vergisine tabidir.

Kimler emlak vergisi ödemesinden muaf tutulur?

Emlak vergisi kanununa göre emlak vergisinden muaf kişilerin, (mesken sahibinin) ev hanımı, dul, işsiz, şehit yakını, gazi, engelli ya da emekli olması gerekmektedir. Emlak vergisinden muaf olmak için emlak vergisi şartlarını yerine getirmek gerekmektedir.

  • Brüt 200 metrekareden küçük evler için emlak vergisinden muaf olabilirsiniz. Ancak brütün dışında kalan hol, kapalı otopark ve merdiven boşluğu gibi alanlar da dahil edilir. Bu durumda hala brüt alanın altındaysa kişi emlak vergisinden muaf tutulur.
  • Başka bir dairede kısıtlı kullanım hakkı olan kişiler de evin toplam brüt metrekaresine dahil edilir. Bu durumda hala brüt alanın altındaysa kişi emlak vergisinden muaf tutulur.
  • Yazlık ev sahibi olan kişiler de (yaz - kış bu evde yaşandığını kanıtlaması halinde) emlak vergisinden muaf tutulur.
  • SGK'dan alınan belgelerle vergi mükellefi olmadığınızı ispatlamanız halinde de emlak vergisinden muaf tutulursunuz.

Emlak vergisi alınmayan kişiler

  • İşsiz
  • Ev hanımı
  • SGK'dan aldıkları aylıktan başka geliri olmayanlar
  • Gaziler
  • Engelliler
  • Şehit yakını
  • Dul ve yetimler

Emlak vergisi muafiyetine nasıl başvurulur?

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşların muaf olunacak şartların tümünü karşılaması halinde gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye başvurarak, bu durumu bildirmesi yeterli olacaktır.

Başvuru esnasında veyahut öncesinde bu durumdan habersiz emlak vergisi ödediyseniz eğer son 5 yılda ödediğiniz emlak verginizin iadesini talep edebilirsiniz.

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi nasıl yazılmalıdır?

  • Yazacağınız dilekçe, bağlı bulunan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü dikkatine olmalıdır.
  • Vergi muafiyetinden yararlanmak için gerekli tüm şartları sağladığınıza dair detaylı beyan vermeniz gerekmektedir.
  • Son olarak; açık adres, vergi sicil, ada, parsel ve pafta numarasını da yazıp dilekçenizi tamamlamanız gerekmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emlak vergisi muafiyeti 2020: Kimler emlak vergisi ödemesinden muaf tutulur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA