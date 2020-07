Emlak vergisi sorgulama 2020: Emlak vergisi nasıl ve nereden sorgulanır?

1986 yılından itibaren belediyeler tarafından toplanmakta olan emlak vergisi, mülk sahipleri tarafından her sene düzenli olarak ödenmelidir. Düzenli ödenmediği durumda her ay için yüzde 1.6 faiz uygulanmaktadır. Her sene belediyeler tarafından toplanmakta olan emlak vergisini ister tek seferde ister iki taksitle de ödeyebilirsiniz. Senede iki sefer olmak üzere emlak vergisinin ilk taksiti mayıs, ikinci taksidi ise kasım ayında ödenmesi gerekiyor.

Emlak Vergisi nedir?

Tüm taşınmazların yıllık olarak toplandığı vergiye emlak vergisi denir. Emlak vergisi bazı yerlerde varlık vergisi olarak da adlandırılmaktadır. Bina ve arazi olarak iki tür emlak vergisi bulunmaktadır. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların tümü, 1319 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olarak bina vergisine tabidir.

Emlak Vergisi nasıl ve nereden sorgulanır?

Emlak vergisi öğrenmek isteyen vatandaşlar belediyelerden, e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hizmet verdiği İnternet Vergi Dairesi'nden emlak vergisi sorgulayabilirler. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesi üzerinden emlak verginizi sorgulayabilir varsa emlak vergisi borcunuzu kolay bir şekilde ödeyebilirsiniz. Ayrıca çoğu bankalarda da emlak vergisi ödemesi yapılabilmektedir. Bu işlem için de anlaşmalı bankaların cep şubelerinden işlem yapabilirsiniz.

Kimler Emlak Vergisi öder?

Taşınmaz mala ait tapuda belirtilen kişi veya kişiler emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Ülkemizde çok sayıda kayıt dışı gayrimenkuller olduğundan bu durumda noterde senet veya sözleşme imzalanmalıdır. Bu belgenin imzalandığı gün vergi yükümlülüğü de başlamış olur.

Miras yoluyla taşınmaz sahibi olan kişilerde de benzer bir süreç vardır. İsminizin bir vasiyetnameye dahil edilmesi vergi yükümlülüğü altında olduğunuz anlamına gelmese de, vergi yükümlülüğü taşınmaz malın sahibinin vefat ettiği tarihten itibaren başlar. Taşınmaz malların birden fazla kişi tarafından miras alındığı durumlarda, vergi tutarını her yıl eşit olarak bölmek zorundadırlar.

Önemli hususlardan biri de, 2020'de satın alınan ev için alıcı emlak vergisi ödemez, satıcı öder. Evi satın alan kişi ilk yıl vergi ödemez ancak belediyeye bildirim vermek durumundadır. 2020'de alınan evin ilk emlak vergi ödemesi 2021 yılında başlar.

