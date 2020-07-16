Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı

Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı

'nın Muratpaşa ilçesinde kavga eden iki husumetli aile ortalığı birbirine kattı. Olayda 3 kişi yaralanırken, polisin gözaltına aldığı adamın eşi ekiplere güçlük çıkardı. Kadın, polis aracının önüne durarak eşinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 16:48 Son Güncelleme: 16.7.2020 16:57 ABONE OL
Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 858 Sokak'ta meydana geldi. Dünür olan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşüp sokağa taştı. Taşlı, su bidonlu kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı

Olay yerine gelen ilk ekiplerin müdahalesine rağmen kavga eden gruplar ayrılmayınca polis destek ekip istedi. Destek kuvvete rağmen kavgaya devam eden grubu polis güçlükle evlerine gönderdi. Kavga yeniden başlayınca polis biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı

Birbirlerine hakaret eden tarafları polis güçlükle yatıştırdı. Polise mukavemet eden Selahattin D. isimli kişi gözaltına aldı. Kavgada hafif yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı

POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Eşinin gözaltına alınması karşısında Neşe D., "Eşim bir şey yapmadı. Eşimi alırsanız beni de alın. Eşimi öyle tutuklayamazsın. Eşimin suçu günahı yok" diye tepki gösterdi.

Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı

Polisin uyarısına rağmen bölgeden ayrılmayan Neşe D., daha sonra ekip aracının önüne gitti. Aracın çıkmasını engellemek isteyen kadını polis ekipleri kenara çekti.

Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı
Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı
Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı
Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı
Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı
Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı
Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA