Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı

POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI



Eşinin gözaltına alınması karşısında Neşe D., "Eşim bir şey yapmadı. Eşimi alırsanız beni de alın. Eşimi öyle tutuklayamazsın. Eşimin suçu günahı yok" diye tepki gösterdi.



