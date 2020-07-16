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Haftanın mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun

Müslümanlar, yeni bir gününe erişmenin buruk sevincini yaşıyor. Corona virüsü yayılımını engellemek için dini konu ve organizasyonlarda da ciddi tedbirler alındı ve Cuma namazı bir süreliğine kısıtlı şartlar altında cemaatle kılınıyor. Ancak insanlar, sevdiklerinin bu mübarek gününü de tebrik etme için resimli ve sözlerini araştırıyorlar. En güzel resimsiz ve resimli Cuma mesajları ve sözleri bu başlık altında. Buradan seçmiş olduğunuz resimli Cuma mesajı ile Whatsapp, Facebook Messenger ya da SMS yolu ile sevdiklerinize Hayırlı cumalar dileyebilirsiniz.

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Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

İslam Alemi, yeni bir gününe daha erişmenin huzurunu yaşıyor. Uzakta yaşayan sevdiklerinin bu güzel gününü tebrik etmek isteyenler, resimli ve sözlerini araştırıyor. En güzel resimsiz ve resimli Cuma mesajları ile sözlerri bu başlık altında yer almaktadır. Beğendiğiniz resimli Cuma mesajı veya sözünü haberimizden seçebilir, Whatsapp ya da SMS yolu ile sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

RESİMLİ CUMA MESJALARI VE SÖZLERİ BURADA – HAYIRLI CUMALAR

Haberimizde ilerleyerek, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözlerini bulabilirsiniz. Bu mesajlar arasından seçtiklerinizi sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

İşte resimli Cuma mesajları…

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları
Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları
Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları
Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları
Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları
Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları
Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları
Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları
Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları
Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları
Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları
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Haftanın Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 17 Temmuz 2020 En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları
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