Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof attılar!

GÜVENLİK KAMERASINDAN ZANLILAR BELİRLENDİ

Bu arada olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri Mehmet T.'yi vuran iş şeri sahibi Mehmet T.'yi gözaltına aldı. Polis iş yerinin güvenlik kameralarını da inceleyerek zanlıların geldiği otomobilin plakasını tespit etti. Polis bu tespitten otomobili Nihat Ö. isimli bir şahsın kiraladığını belirleyerek o şahsa ulaşıp diğer 4 zanlıyı da yakaladı. Bu arada yaralanan Mehmet T.'nin de hastanede olduğu belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından iş yeri sahibi ile birlikte 6 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların, balıkçıda "hesap ödendi" denmesinden dolayı çıkan kavgada arkadaşlarının ağır yaralanmasından dolayı kurşunlama ve molotof atma olayını gerçekleştirdiklerini kabul ettikleri öne sürüldü. Mehmet T.'nin ise iş yerine zarar verildiği için Mehmet T.'yi vurduğunu söylediği öğrenildi. Yaralı Mehmet T. de hastanedeki tedavisinin ardından diğer 5 zanlıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Zanlılardan yaralanan Mehmet T. iş yerine ateş eden Mustafa T. ve Ömer C. tutuklanırken, diğer 3 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.