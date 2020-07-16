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’nda darbe girişimi fotoğrafları sergisi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
İstanbul Havalimanı’nda darbe girişimi fotoğrafları sergisi
Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimine karşı, milletimizin iradesini gösteren zafer fotoğraflarının yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında İstanbul Havalimanı yolcularıyla buluştu. İç Hatlar giden yolcu katındaki G4 Boarding Kapısı karşısında kalan ana sergi alanında bulunan 45 fotoğrafın yanı sıra, iç hatlardaki 3 adet yolcu köprüsünde 15 Temmuz'u anlatan görseller yer alıyor. Dış hatlarda ise A-B knuckle'da bulunan foto bloklar halindeki 10 adet fotoğraf sergileniyor.
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İstanbul Havalimanı’nda darbe girişimi fotoğrafları sergisi
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