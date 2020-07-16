İstanbul’un göbeğindeki büfeye hırsızlar “abone” oldu, esnaf isyan etti

"DİNLENİYOR, YEMEK YİYOR TEKRAR ŞEMSİYEYİ ÇALMAYA ÇALIŞIYOR"

"Son 1 ay içerisinde 3 kez hırsızlık olayı gerçekleşti" diyen esnaf İlhan Ercan, "Bu sefer de bu arkadaş buraya geliyor, bu gördüğünüz 5 metre uzunluğunda 250 kilogram ağırlığındaki şemsiyeyi kendi gücüyle kaldırmaya çalışıyor. Yanında yemeğini de getirmiş, birincisinde deniyor yapamıyor. Sonra dinleniyor, yemek yiyor tekrar almaya çalışıyor. Biz şemsiyenin altına özel bir kilit taktırmıştık, o yüzden kaldıramıyor ama sökmeye çalışıyor. Baya da uğraşıyor ancak yapamıyor. Bu İstanbul'un göbeği Mecidiyeköy'de Asayiş Şube Müdürlüğüne 200 metre uzaklıkta olan büfemize 1 ayda 3'üncü hırsız geldi. Bununla ilgili emniyetimizi, Şişli Polis Merkezi Amirliğini ve bekçilerimizi göreve çağırıyoruz. Nasıl bu kadar rahat hareket edebiliyorlar ben merak ediyorum" dedi.



