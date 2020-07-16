Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi

Bedenin geri kalanının bulunması için iz takip köpeği ile bölgede arama yapılırken, 911 Muğla Arama Kurtarma ekipleri de cesedin geri kalan parçalarını bulmak için çalışmalara katıldı. Cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesi ile ilgili araştırma ve incelenmek üzere kafatası adli tıp kurumuna gönderildi.