Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşının doğum gününü hastane önünde kutladı

"Amacım hem sevgimi göstermek hem de bu süreçte kendisine destek olup moral vermek istedim" diyen genç öğrenci, "Çünkü bu hastalığın tedavisinde rol oynayan morali yüksek tutmaktır. Meşale ile pankartı görünce çok mutlu oldu. İnşallah bu süreci atlatarak yeniden eski sağlığına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.