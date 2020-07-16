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tedavisi gören kız arkadaşının hastane önünde kutladı

önlemleri insanları çeşitli yöntemler bulmaya yönlendiriyor. 'ta, üniversite öğrencisi Resul B. (22), koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşı Merve Y.'nin (22) hastanenin önünde pankart açıp, meşale yakarak kutladı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 18:01 Son Güncelleme: 16.7.2020 18:16 ABONE OL
Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşının doğum gününü hastane önünde kutladı

'ta yaşayan Merve Y., testi pozitif çıkınca Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Resul B., dün akşam kız arkadaşının doğum gününde sürpriz yaptı.

Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşının doğum gününü hastane önünde kutladı

Arkadaşlarıyla hastane önüne gelen Resul B., üzerinde kız arkadaşıyla fotoğrafının bulunduğu, "Solum, soluğum, sonsuzluğum. Varlığına elhamdülillah. İyi ki doğdun, iyi ki benim oldun Merve" yazılı pankart açarak, meşale yaktı.

Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşının doğum gününü hastane önünde kutladı

Odasının penceresinden dışarı bakan Merve Y., duygu dolu anlar yaşadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşının doğum gününü hastane önünde kutladı

Resul B., kız arkadaşına tedavi sürecinde moral vermek amacıyla arkadaşlarıyla sürpriz yapmak istediğini belirterek, "Covid-19 süreci ülkemizde ve tüm dünyada en ağır şekilde geçiyor. Ben de bu süreçte hastalığa yakalanan kız arkadaşıma böyle bir jest yapmak istedim" dedi.

Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşının doğum gününü hastane önünde kutladı

"Amacım hem sevgimi göstermek hem de bu süreçte kendisine destek olup moral vermek istedim" diyen genç öğrenci, "Çünkü bu hastalığın tedavisinde rol oynayan morali yüksek tutmaktır. Meşale ile pankartı görünce çok mutlu oldu. İnşallah bu süreci atlatarak yeniden eski sağlığına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

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Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşının doğum gününü hastane önünde kutladı
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