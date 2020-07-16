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Kuyumcunun önce evine, sonra iş yerine girdiler

'da, 2 şüpheli, önce evine girip, iş yerinin anahtarını aldıkları yabancı uyruklu Muhammed Albakar'ın kuyumcu dükkanından, 1 dakikada 70 gram altın ile 20 bin lirayı alıp, kaçtı. Devriye gezen polis ekibi tarafından fark edilen şüphelilerden biri, yaşanan kovalamaca sonunda 70 gram altın ve 9 bin lira ile yakaladı. Kaçan diğer şüpheli aranıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 10:14 Son Güncelleme: 16.7.2020 10:21 ABONE OL
Kuyumcunun önce evine, sonra iş yerine girdiler

Hırsızlık olayı, saat 04.20'de, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta meydana geldi. 2 şüpheli, kuyumcu Muhammed Albakar'ın Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evine herkesin uyuduğu sırada girip, kuyumcu dükkanına ait anahtarları aldı. Ardından da yaklaşık 500 metre uzaklıktaki dükkana giden şüpheliler, anahtarla elektrikli kepeng ile kapıyı açıp, içeri girdi.

Kuyumcunun önce evine, sonra iş yerine girdiler

2 şüpheli, 1 dakikada 70 gram altın ile 20 bin lirayı alıp, dükkandan çıktı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri şüphelileri fark etti. Kaçmaya başlayan şüpheliler ile kovalamaca başladı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edilirken, şüphelilerden K.S., 70 gram altın ve 9 bin lira ile yakalandı.

Kuyumcunun önce evine, sonra iş yerine girdiler

Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, 11 bin lira ile kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kuyumcunun önce evine, sonra iş yerine girdiler
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