Kuyumcunun önce evine, sonra iş yerine girdiler

2 şüpheli, 1 dakikada 70 gram altın ile 20 bin lirayı alıp, dükkandan çıktı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri şüphelileri fark etti. Kaçmaya başlayan şüpheliler ile kovalamaca başladı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edilirken, şüphelilerden K.S., 70 gram altın ve 9 bin lira ile yakalandı.