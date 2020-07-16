LGS sonuçları açıklanıyor

MEB koranavirüs salgını nedeniyle bu yıl 8'inci sınıf öğrencilerinin tamamı için sınav başvurusu yapmıştı. 2012'de başlatılan 4+4+4 sistemi kapsamında 60 aylıkken okula başlayanlarla birlikte bu yıl liseye başlayacak yaklaşık 1 milyon 700 bin öğrencinin LGS başvurusu otomatik yapıldı. Ancak bu öğrencilerin 1 milyon 472 bin 303'ü sınava katıldı. 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı 2019 LGS'yle kıyaslandığında bu yıl sınava giren öğrenci sayısında yüzde 43'e yakın bir artış gerçekleşti. Sonuçların açıklamasıyla birlikte LGS tercihlerinde kullanılacak tercih kılavuzu da bugün yayımlanacak. Kılavuzda sınavla ve sınavsız öğrenci alan liseler için tercih kuralları anlatılacak.LGS sonuçlarının açıklandığı tarihle aynı anda önce aralarında yabancı özel liselerin de olduğu özel okullar taban puanlarını açıklayarak, kayıtlarına başlayacak. Ardından da devlet liseleri için tercih süreci başlamış olacak. Sınava giren 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 10'u LGS ile liselere yerleşecek. Yüzde 90 ise evlerinin en yakındaki okula adrese dayalı yerleştirme sistemiyle kayıt olacak. Özel okula kesin kayıt yaptıranlar devlet liseleri için tercih yapamayacak.2012'de başlatılan 4+4+4 sistemi kapsamında 60 aylıkken okula başlayanlarla birlikte bu yıl liseye başlayacak öğrenci sayısı bu yıl 700 bin artmıştı. MEB herhangi bir izdihamın yaşanmaması için liselerdeki kontenjanları yükseltti. LGS'yle öğrenci alacak okulların kontenjanı yüzde 52.6 arttı. 2019'da 139 bin 660 olan sınavla yerleşme kontenjanı da 213 bin 128'e çıktı. Dolayısıyla sınavı kazanma şansı da yükseldi.