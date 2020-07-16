Miras nedeniyle işlenen kardeş cinayetinin ilk duruşması görüldü! Ayrıntılar kan dondurdu...

"TAŞI ALNINA VURDUM KANLAR ÜSTÜME SIÇRADI"

Duruşmada savunması sorulan İsmail Taban olay günü kardeşini gördüğünü ve aracına bindiğini söyledi. Kardeşi ile burada miras meselelerini konuşmaya başladığını da söyleyen Taban "Behzat'a 'köydeki evi aldınız ayıp değil?' dedim. Bana 'sen orada fazlasın' dedi. Ben de 'ayıp ediyorsun' dedikten sonra tartışmaya başladık. Kardeşim sol gözüme vurdu ve beni silkeledi. Bana 'her şeyini alacağım, evi sana mezar edeceğim, benim param var, senin yok' dedi. Arabanın kapısını açarak yerdeki taşı aldım alnına vurdum. Kanlar üstüme sıçradı" şeklinde konuştu.

"ÖLDÜRDÜĞÜ KARDEŞİNİN ÜSTÜNÜ KARTON İLE KAPATMIŞ"

Duruşmada sık sık ağlayarak pişman olduğunu dile getiren sanık "Amacım kardeşimi öldürmek değildi. Taşla kafasına vurduktan sonra kendinden geçti. Ben de sürücü koltuğuna oturdum. Yaşam belirtisi vermedi yoksa hastaneye götürürdüm. Arabanın plakasını sökerek kardeşimin üstünü karton ile kapattım" dedi. Kardeşinin cansız bedeni araça koyarak, "Kardeşimi evine bırakıp, teslim olacaktım. Tuvalet için yolda mola verdim. Çakmaklığın olduğu yerden yanık kokuları geliyordu. Bende düzeltmek için çakmaklığa basında araba alev aldı" dedi. Olay yerinden yolda rastgele durdurduğu bir araç ile uzaklaştığını söyleyen sanık Taban "Jandarma beni aldı. Olay nasıl oldu anlamadım. Biz iyiydik kardeşimle başkaları aramıza girdi" dedi. Sanık savunması esnasında sık sık gözyaşlarına boğuldu. Behzat Taban'ın müşteki eşi ve çocukları ise sanıktan şikayetçi olduklarını söylediler.

ELİNDEKİ BİDONU ARACA ATARAK KAÇTI

Tanık Necati Güngörmüş ise olay tarihinde yoldan geçtiğini söyleyerek "Yaşlı bir amca gördüm. Elinde bidon vardı. Ben araç yandığı için su döküyor sandım. Benim aracımda yangın tüpü vardı. Onu aldığımda amca kaçmaya başladı. Zaten eli de yanıyordu. Elindeki bidonu araca atarak kaçtı. Hemen itfaiyeyi ve jandarmayı aradım. Amcanın peşinden koştum, onu bir araç aldı. Otostop gibi değildi araç onu direkt aldı" dedi.

Müşteki avukatı tanık beyanının ardından sanığın hiç beklemeden bir aracın gelip almasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade ederek cinayete yardım eden başka birileri olduğunu düşündüklerini söyledi. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu söyleyerek açıkladı. Savcı sanık İsmail Taban'ın 'haksız tahrik altında kardeşini kasten öldürme' ve aracı yakması sebebiyle 'nitelikli mala zarar verme' suçlarından 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen sanık avukatı ise bir sonraki celseye kadar beyanda bulunmak için süre talep etti. İsmail Taban'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunması için sanık avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.