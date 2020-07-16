Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba cinayetinden son dakika: 8 sevgili iddiası 8 ceset parçası! Süleyman Akbaba'nın katili kim ya da kimler?

Son dakika haberleri...Müge Anlı'nın programında işlenen kayıp olayına ilişkin korkunç gerçekler ortaya çıktı. Kayıp olan Süleyman Akbaba bir süredir eşi tarafından aranıyordu. TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve cesedin Süleyman Akbaba'ya ait olduğu ortaya çıktı. Programda kendisinin 8 ayrı ilişkisi olduğu söylenmiş öte yandan ceset parçalarının da 8 adet olması bir intikam ya da işaret olarak gösterilmişti. Sır ölümün arkasında kim ya da kimler olduğu merak edilirken araştırmalar ise sürüyor.
Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu öğrenildi. Esenyurt'ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba'nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi. Akbaba'nın cesedi 8 ayrı poşete konulmuştu, talihsiz adamın Esenyurt'ta oturduğu ve tekstil işiyle uğraştığı ifade edildi.
İşte Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba cinayetine ilişkin son dakika detayları...
8 ayrı naylon poşet içerisinde parçalanmış halde bulunan ceset parçaları Süleyman Akbaba'ya ait çıktı. Arabasının bir başkası tarafından kullanılıp park edilmesi gibi detaylar çevresi taradından söylenirken kuvvetle muhtemel kaybolduğu gece bir cinayete kurban gitmiş olduğu düşünülüyor.
Cumartesi günü 24 yıl sonra eşi ile Tüp Bebek aşılaması yapacak olan Süleyman Akbaba'nın cesedini eşi teşhis etti.
Süleyman Akbaba'yı kimin ya da kimlerin öldürdüğü araştırılırken ilişki içerisinde olduğu kişiler tarafından yapıldığı düşünülüyor. Süleyman Akbaba, yakın arkadaşlarına 8 ayrı kişi ile yasak ilişki yaşadığını ölmeden önce ifade etmiş.
Geçtiğimiz günlerde temizlik işçileri tarafından bulunan cansız bedenin Süleyman Akbaba isimli vatandaşa ait olduğu belirlendi. Akbaba'nın cesedi 8 ayrı poşete konulmuştu, talihsiz adamın Esenyurt'ta oturduğu ve tekstil işiyle uğraştığı ifade edildi.
TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu. Bir erkeğe ait olan ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu öğrenildi. Esenyurt'ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba'nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi. Akbaba'nın cesedi 8 ayrı poşete konulmuştu, talihsiz adamın Esenyurt'ta oturduğu ve tekstil işiyle uğraştığı ifade edildi.
POLİS KATİL YA DA KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar büro Amirliği ekipleri Akbaba'yı parçalara ayıran katil yada katilleri yakalamak için çalışma başlattı.