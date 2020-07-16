Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba cinayetinden son dakika: 8 sevgili iddiası 8 ceset parçası! Süleyman Akbaba'nın katili kim ya da kimler?

Son dakika haberleri...Müge Anlı'nın programında işlenen kayıp olayına ilişkin korkunç gerçekler ortaya çıktı. Kayıp olan Süleyman Akbaba bir süredir eşi tarafından aranıyordu. TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve cesedin Süleyman Akbaba'ya ait olduğu ortaya çıktı. Programda kendisinin 8 ayrı ilişkisi olduğu söylenmiş öte yandan ceset parçalarının da 8 adet olması bir intikam ya da işaret olarak gösterilmişti. Sır ölümün arkasında kim ya da kimler olduğu merak edilirken araştırmalar ise sürüyor.

8 SEVGİLİ İDDİASI 8 CESET PARÇASI: SÜLEYMAN AKBABA CİNAYETİNDE KORKUNÇ DETAYLAR

Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu öğrenildi. Esenyurt'ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba'nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi. Akbaba'nın cesedi 8 ayrı poşete konulmuştu, talihsiz adamın Esenyurt'ta oturduğu ve tekstil işiyle uğraştığı ifade edildi.

İşte Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba cinayetine ilişkin son dakika detayları...