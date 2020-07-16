Müze tabelaları söküldü

Ayasofya Camii'nin hemen girişinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "müze" tabelası, restorasyon çalışmaları kapsamında söküldü. Tabelanın yeri boş kalırken, emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor. 24 Temmuz tarihinden önce içeriye giriş çıkışlara izin verilmiyor. Diğer taraftan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da gelerek incelemelerde bulundu. Aktaş, "İnşallah 24 Temmuz'da açılış ile alakalı tedbirlerimiz yerinde denetleyip göreceğiz ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat ve huzur ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.