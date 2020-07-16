NASA açıkladı: Yılan burcu var mı? Yılan Burcu tarihleri ne zaman?

Yılan Burcu, uzun yıllardır konuşulan ve 13. burç olarak defalarca gündeme gelen bir konuydu. Ancak, konuya ilişkin en ciddi açıklama NASA'dan geldi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre "Eksenel devinim" olgusu kaynaklı, Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu belirtildi. Bu da burçları oluşturan takımyıldızlarının da üç bin yıl öncesine göre farklı konumlarda bulunduğuna işaret ediyor. NASA tarafından yayımlanan blog yazısı sonrası milyonlarca insan Yılan Burcu var mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, yılan burcu var mı ve Yılan Burcu hangi tarihleri kapsıyor?

NASA'DAN YILAN BURCU AÇIKLAMASI

Başka bir deyişle binlerce yıl önce hayatımıza giren burçlar söz konusu değişiklikten dolayı değişmiş durumda.

NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya'nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.

Söz konusu değişime göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar...