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açıkladı: var mı? Yılan Burcu tarihleri ne zaman?

'dan ile ilgili son dakika açıklamasının gelmesinin ardından, milyonlarca insan, yeni burçlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Özellikle açıklaması, astroloji ve burç yorumlarına meraklı herkesin dikkatini çekti. Peki, Yılan Burcu var mı ve Yılan Burcu hangi tarihlerde doğanlar için açıklandı? İşte, NASA'nın burçlar hakkında yaptığı açıklama ve Yılan Burcu tarihleri ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 20:34 Son Güncelleme: 16.7.2020 20:34 ABONE OL
NASA açıkladı: Yılan burcu var mı? Yılan Burcu tarihleri ne zaman?

, uzun yıllardır konuşulan ve 13. burç olarak defalarca gündeme gelen bir konuydu. Ancak, konuya ilişkin en ciddi açıklama 'dan geldi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre "Eksenel devinim" olgusu kaynaklı, Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu belirtildi. Bu da burçları oluşturan takımyıldızlarının da üç bin yıl öncesine göre farklı konumlarda bulunduğuna işaret ediyor. NASA tarafından yayımlanan blog yazısı sonrası milyonlarca insan Yılan Burcu var mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, yılan burcu var mı ve Yılan Burcu hangi tarihleri kapsıyor?

NASA'DAN YILAN BURCU AÇIKLAMASI

Başka bir deyişle binlerce yıl önce hayatımıza giren söz konusu değişiklikten dolayı değişmiş durumda.

NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya'nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.

Söz konusu değişime göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar...

NASA açıkladı: Yılan burcu var mı? Yılan Burcu tarihleri ne zaman?

KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım

AKREP: 23 Kasım-29 Kasım

YAY: 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat

KOVA: 16 Şubat-11 Mart

BALIK: 11 Mart-18 Nisan

YILAN: 29 Kasım-17 Aralık

NASA açıkladı: Yılan burcu var mı? Yılan Burcu tarihleri ne zaman?
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NASA açıkladı: Yılan burcu var mı? Yılan Burcu tarihleri ne zaman?
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