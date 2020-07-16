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'ta teknoloji CEO'su vahşice öldürüldü! Elektrikli testereyle...

Teknoloji girişimcisi Fahim Saleh, ’taki evinde ölü bulundu. 33 yaşındaki Fahim Saleh, başı ve uzuvlarının elektrikli testereyle parçalanması sonucu hayatını kaybetti. Korkunç olayda, cesedi Saleh’ten uzun süre haber alamayan kız kardeşi buldu. Polis yetkilileri "Olay yerinde profesyonel bir cinayet işlenmişe benziyor" yorumunu yaptı... İşte kan donduran cinayetle ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 16.7.2020 09:57 Son Güncelleme: 16.7.2020 10:13 ABONE OL
New York'ta teknoloji CEO'su vahşice öldürüldü! Elektrikli testereyle...

Saleh, Nepal ve Bangladeş'te taksi, kurye ve yemek siparişi hizmetleri veren Pathao ile Nijerya'daki Uber benzeri motosiklet taksi uygulaması Gokada platformlarının kurucularındandı.

Polis olayla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak Gokada şirketi Saleh'in ölümünü doğruladı. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kurucumuz ve CEO'muz Fahim Saleh'in ani ve trajik kaybını derin bir üzüntüyle bildiriyoruz" denildi. Pathao'nun Twitter mesajında da Saleh için "Bizim için sonsuza kadar bir esin kaynağı olacaksın" ifadesine yer verildi.

New York'ta teknoloji CEO'su vahşice öldürüldü! Elektrikli testereyle...

CESEDİN YANINDA ELEKTRİKLİ TESTERE BULUNDU

ABD medyasına göre Saleh'in cesedini Pazartesi günü, kendisinden bir gündür haber alamayan kız kardeşi buldu. CNN'e göre, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarında Saleh'in asansöre tamamen siyah giysiler içindeki yüzü maskeli bir kişiyle bindiği görülüyor.


New York'ta teknoloji CEO'su vahşice öldürüldü! Elektrikli testereyle...

Dairede başı ve uzuvları kesilmiş cesedin yanında prizde takılı olan bir elektrikli testere ve siyah torbaların da bulunduğu belirtiliyor. Adı açıklanmayan bir polis yetkilisi "Olay yerinde profesyonel bir cinayet işlenmişe benziyor" dedi.

New York'ta teknoloji CEO'su vahşice öldürüldü! Elektrikli testereyle...

PATHAO'NUN KURUCULARINDANDI

Bangladeş göçmeni bir ailenin oğlu olan Saleh, ilk şirketini lisedeyken kurdu. Saleh, 2015'te Bangladeş ve Nepal'de popüler olan Pathao'nun kurucuları arasında yer aldı.

New York'ta teknoloji CEO'su vahşice öldürüldü! Elektrikli testereyle...

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fahim Salih, daha sonra Nijerya'daki motosiklet taksi uygulaması Gokada'nın kuruluşunda görev aldı. Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta bu yılın başlarında motosiklet taksilerin yasaklanmasıyla şirketin ağır bir darbe aldığı belirtiliyor.

Gayri resmi nüfusu 20 milyonun üzerinde olduğu belirtilen ve trafik sıkışıklığıyla bilinen bu motosikletler kentin en yaygın ulaşım aracıydı.

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New York'ta teknoloji CEO'su vahşice öldürüldü! Elektrikli testereyle...
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