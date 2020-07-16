Nurcan Arslan cinayetinde tanıktan şok ifadeler: Öldürmeden önce arkadaşlarına mesaj gönderdi

Küçükçekmece'de barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı (40) sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldüren Abdullah Melih Barış'ın (39) yeniden yargılanmasına devam edildi.



Küçükçekmece'de 30 Ocak 2016'da kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı 11 kurşun ile öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Abdullah Melih Barış'ın davasının Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Abdullah Mert Barış SEGBİS sistemi ile katılırken, müşteki ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan maktul Nurcan Arslan'ın annesi Hayriye Arslan olay günü kızının birisiyle telefonda konuştuğunu ve dışarı çıktığını söyleyerek "Bana nereye gideceğini söylemedi. Olay nedeniyle şikayetçiyim" dedi.