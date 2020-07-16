Rekor eroin davasında gerekçeli karar açıklandı: Örgütte katı gizlilik önemli

CEZA YAĞDI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Haziran'da görülen karar duruşmasında, Mehmet Zeki Fidan, 'örgüt kurma ve yönetmeden' 5 yıl, uyuşturucu madde ithalinden 135 yıl ve 7 milyon 200 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Saruhan Özçelik'e, 'örgüt yöneticiliğinden' 5 yıl, 'uyuşturucu ithalatı'ndan 135 yıl ve 3 milyon 600 bin adli para ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet'ten 2 yıl hapis ve 2 bin lira adli para cezası verildi. Ali Yıldırım ise 'örgüt üyeliğinden' 2 yıl 6 ay, 'uyuşturucu madde ithalatı'ndan 126 yıl ve 3 milyon 240 bin adli para cezası aldı. Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir ise 'örgüt üyeliğinden' 2 yıl 1'er ay, 'uyuşturucu madde ithalatından' de 105'şer yıl ve 2 milyon 700'er bin adli para cezasına mahkum edildi.

Mahkeme heyeti, Mahmut Mısır ve Hacı Karahan'ı 'örgüt üyeliğinden' etkin pişmanlıkla birlikte 6'şar ay 7 gün, 'uyuşturucu madde ithalatından' önce 126'şar yıl hapis cezasına çarptırdı. Etkin pişmanlık nedeniyle Hacı Karahan ve Mahmut Mısır'a verilen ceza 52 yıl 6'şar aya indirildi. Ayrıca 1 milyon 350'er bin lira da adli para ceza verildi. 7 sanığın tümüne 'uyuşturucu madde ithalatından' verilen ceza TCK 61/7 gereği 30 yıla düşürüldü. Tutuksuz sanık Mazlum Özdemir, her 2 suçtan beraat etti. Ceza alan 7 sanığın hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.