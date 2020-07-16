Sel bölgesine 250 konut

Rize'de iki gündür etkili olan selin yaraları sarılıyor. Sağanak yağış ve sel nedeniyle 3 ev yıkıldı, çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu. Çayeli ilçesinin Madenli beldesi ve köylerinde, afetin yaşandığı 13 Temmuz'dan bu yana toplam 125 kişi, mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. AFAD tarafından Çayeli ve İkizdere ilçelerinde 5 ayrı ekiple hasar tespit çalışması sürdürülüyor. Karayolları ekipleri, sel ve heyelan yaşanan noktalarda 32 iş makinesiyle ulaşımın yeniden sağlanması için çalışıyor. Kızılay ekipleri de gıda ve su ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgede incelemelerde bulundu. Madenli Belediyesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, gerekli tüm çalışmaları başlattıklarını belirterek, "4 iş yeri için taşınma ve yıkım süreci başlayacak. Ayrıca Şairler Deresi üzerindeki köprümüzün ıslahını yapacağız, bu bölgeyi biraz daha genişleteceğiz. 280 kilo yağış düşmüş durumda. Dolayısıyla yağış sebebiyle yeniden sel olma ihtimallerine karşı, bu yapıları kaldırıyoruz. Burayı kamulaştırıyoruz. Dere yatağını genişletip, köprüyü iyileştirecek çalışmalarımıza da başlayacağız" dedi.Vatandaşlara taşınmaları suretinde 5 bin lira kira yardımı yapılacağını ifade eden Bakan Kurum, "Dere yatağında işyerleri bulunan ve oradan kaldıracağımız esnafa da 10 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. Yarın (bugün) itibariyle bu yardımları valilik kanadıyla vereceğiz. Madenli beldesinde de altyapı, artıma tesisi, içme suyu, kanalizasyonda ciddi hasarlar var. Bununla ilgili gerekli tespitler yapıldı ve 1.5 milyonluk hasar var. Karadeniz Bölgesi'ne ilişkin 15 maddelik İklim Değişikliği Eylem Planı hazırladık. Dere yatağı üzerinde bulunan ne kadar yapı varsa bunun tespitini yaptık. Bunların taşınması sürecini de yürüyoruz. Madenli'ye 250 konut yapmayı kararlaştırdık. Dere güzergahındaki 250 yapıyı, bu yeni konutlara taşıyacağız" şeklinde konuştu.Selde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Ali Uzun ve 82 yaşındaki Havva Tüysüz son yolculuklarına uğurlandı. Tüysüz'ün cenazesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Osman Aşkın Bak ile vatandaşlar katıldı.