SON DAKİKA: Bolu'da iğrenç olay! Görüntüsünü çekip polise haber verdiler... Ata cinsel saldırıda bulundu

Bolu, önceki gün meydana gelen iğrenç olayı konuşuyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Ovadüzü Mahallesi'ndeki arazide, bir kişi, teneke kutunun üzerine çıkarak ata cinsel saldırıda bulundu. Vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydedip emniyet güçlerine haber verdi. Ancak şüpheli görüntülendiğini fark edince kaçtı.

Yapılan araştırmalar sonunda otomobilinin plakası tespit edilen şüphelinin O.K. olduğu belirlendi.

Bolu'da bir ata cinsel saldırı! Boş tarlada ata tecavüz ederken görüntülendi! | Video

SON DAKİKA! SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan O.K., sevk edildiği adliyeden mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

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