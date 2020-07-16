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: 'da iğrenç olay! Görüntüsünü çekip polise haber verdiler... Ata cinsel saldırıda bulundu

haberleri... 'da yaşanan iğrenç olay, bir mahalleyi adeta ayağa kaldırdı. Vatandaşlar, boş tarlada bir kişinin teneke kutu üzerine çıkararak ata cinsel saldırıda bulunduğunu gördü ve o anları görüntüledi. Aynı anda polise de haber verilirken şüpheli olay yerinden kaçtı. Edinilen son dakika bilgisine göre, araç plakasından yakalanan O.K. (56) sevk edildiği adliyeden, getirilerek, serbest bırakıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 16:36 Son Güncelleme: 16.7.2020 16:38 ABONE OL
SON DAKİKA: Bolu'da iğrenç olay! Görüntüsünü çekip polise haber verdiler... Ata cinsel saldırıda bulundu

Bolu, önceki gün meydana gelen iğrenç olayı konuşuyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Ovadüzü Mahallesi'ndeki arazide, bir kişi, teneke kutunun üzerine çıkarak ata cinsel saldırıda bulundu. Vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydedip emniyet güçlerine haber verdi. Ancak şüpheli görüntülendiğini fark edince kaçtı.

Yapılan araştırmalar sonunda otomobilinin plakası tespit edilen şüphelinin O.K. olduğu belirlendi.

Bolu'da bir ata cinsel saldırı! Boş tarlada ata tecavüz ederken görüntülendi! | Video

SON DAKİKA! SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan O.K., sevk edildiği adliyeden mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

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SON DAKİKA: Bolu'da iğrenç olay! Görüntüsünü çekip polise haber verdiler... Ata cinsel saldırıda bulundu
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