Son dakika: Ünlü isimlerin Twitter hesaplarından Bitcoin çekiliş linki paylaşımları! Bitcoin Borsalarının hesaplarına siber saldırı!

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Son dakika: Ünlü isimlerin hesaplarından Bitcoin çekiliş linki paylaşımları! Bitcoin Borsalarının hesaplarına siber saldırı!

Teknoloji ve iş dünyasının önemli isimleri olan ve ’in resmi hesaplarında gece saatlerinde son dakika olağandışı paylaşımlar yapıldı. İki ünlü ismin Twitter hesaplarında Bitcoin çekilişi linkleri paylaşılarak söz konusu linklere tıklanılması istendi. Bu olağan dışı gelişme sonrasında sosyal medya kullanıcıları Elon Musk ve Bill Gates’in Twitter hesabı hacklendi mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte ünlü Bitcoin Borsalarının sosyal medya hesaplarına düzenlenen siber saldırıdan son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 16.7.2020 02:06 Son Güncelleme: 16.7.2020 08:25 ABONE OL
SON DAKİKA: Elon Musk ve Bill Gates’in Twitter hesabı hacklendi mi? Bitcoin Borsalarının Twitter hesaplarına siber saldırı!

İş dünyasının iki ünlü ismi olan ve 'in sosyal medya hesaplarında gece saatlerinden itibaren olağandışı paylaşımlar yapılmaya başladı. Teknoloji dünyasının iki önemli isminin hesaplarından Bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapılarak verilen linklere tıklanılması istendi. Bu son dakika gelişmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları Elon Musk ve Bill Gates'in hesabı hacklendi mi? sorusuna ilişkin bilgi araştırmaya başladı.

SON DAKİKA: ELON MUSK VE BILL GATES'İN TWITTER HESABI HACKLENDİ Mİ?

Tesla ve SpaceX gibi pek çok önemli şirketin kurucusu ve yönetici olan Elon Musk ile Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in resmi Twitter hesaplarından Bitcoin çekilişi adı altında birer tweet atıldı. Söz konusu tweetlerde Bitcoin çekilişi yapıldığı ve verilen linke tıklanarak katılım sağlanması istendi. Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonucu en az üç kripto borsasının Twitter hesabının ve pek çok önemli isim ve kuruluşun Twitter hesabının aynı amaçla ele geçirildiği anlaşıldı.

Microsoft kurucusu Bill Gates ve Tesla'nın kurucu ortağı Elon Musk'ın onaylanmış Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlar bu şekilde;

SON DAKİKA: Elon Musk ve Bill Gates’in Twitter hesabı hacklendi mi? Bitcoin Borsalarının Twitter hesaplarına siber saldırı!

Tesla ve SpaceX gibi dünya çapında faaliyet gösteren şirketlerin kurucu ve yöneticisi 'da ile aynı kaderi paylaştı. Paylaşımların benzer oluşu iki ünlü ismin aynı hacker grubu tarafından hedef alındığını gösteriyor. Her iki tweet'te de "30 dakika içinde 1000 dolar yollayın, ben de size 2000 dolar geri göndereyim" ifadesi bulunuyor.

ÜNLÜ BITCOIN BORSALARININ HESAPLARI DA HACKLENDİ!

Gemini, Binance ve Coinbase gibi ünlü kripto para borsalarının hesapları da Musk ve Gates ile aynı kaderi paylaştı. Ancak söz konusu Bitcoin borsalarının hesaplarında paylaşılan tweet iki ünlü ismin hesabından yapılan paylaşımlardan farklıydı. Borsalara ait hesaplardaki paylaşımlarda linki verilerek tıklanılması istenen siteyle ortaklık kurduklarını ve topluluğa 5000 BTC verdikleri yazılıydı.

SON DAKİKA: Elon Musk ve Bill Gates’in Twitter hesabı hacklendi mi? Bitcoin Borsalarının Twitter hesaplarına siber saldırı!

UBER VE APPLE HESAPLARINDAN DA PAYLAŞILDI

Ünlü taşımacılık şirketi Uber ile teknoloji devi Apple'ın resmi hesapları da hacklenen hesaplar arasında yer alıyor.

SON DAKİKA: Elon Musk ve Bill Gates’in Twitter hesabı hacklendi mi? Bitcoin Borsalarının Twitter hesaplarına siber saldırı!

TWITTER DESTEK HESABINDAN AÇIKLAMA!

Support üzerinden yapılan açıklamada söz konusu siber saldırıya ilişkin "Twitter'daki hesapları etkileyen güvenlik durumunun farkındayız. Soruşturmak ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Herkesi kısa süre içinde bilgilendireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA: Elon Musk ve Bill Gates’in Twitter hesabı hacklendi mi? Bitcoin Borsalarının Twitter hesaplarına siber saldırı!
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Son dakika: Ünlü isimlerin Twitter hesaplarından Bitcoin çekiliş linki paylaşımları! Bitcoin Borsalarının hesaplarına siber saldırı!
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