Son dakika: Ünlü isimlerin Twitter hesaplarından Bitcoin çekiliş linki paylaşımları! Bitcoin Borsalarının hesaplarına siber saldırı!

İş dünyasının iki ünlü ismi olan Elon Musk ve Bill Gates'in sosyal medya hesaplarında gece saatlerinden itibaren olağandışı paylaşımlar yapılmaya başladı. Teknoloji dünyasının iki önemli isminin hesaplarından Bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapılarak verilen linklere tıklanılması istendi. Bu son dakika gelişmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları Elon Musk ve Bill Gates'in Twitter hesabı hacklendi mi? sorusuna ilişkin bilgi araştırmaya başladı.

SON DAKİKA: ELON MUSK VE BILL GATES'İN TWITTER HESABI HACKLENDİ Mİ?

Tesla ve SpaceX gibi pek çok önemli şirketin kurucusu ve yönetici olan Elon Musk ile Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in resmi Twitter hesaplarından Bitcoin çekilişi adı altında birer tweet atıldı. Söz konusu tweetlerde Bitcoin çekilişi yapıldığı ve verilen linke tıklanarak katılım sağlanması istendi. Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonucu en az üç kripto borsasının Twitter hesabının ve pek çok önemli isim ve kuruluşun Twitter hesabının aynı amaçla ele geçirildiği anlaşıldı.

Microsoft kurucusu Bill Gates ve Tesla'nın kurucu ortağı Elon Musk'ın onaylanmış Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlar bu şekilde;