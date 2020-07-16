Son dakika: Ünlü isimlerin Twitter hesaplarından Bitcoin çekiliş linki paylaşımları! Bitcoin Borsalarının hesaplarına siber saldırı!

İş dünyasının iki ünlü ismi olan Elon Musk ve Bill Gates'in sosyal medya hesaplarında gece saatlerinden itibaren olağandışı paylaşımlar yapılmaya başladı. Teknoloji dünyasının iki önemli isminin hesaplarından Bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapılarak verilen linklere tıklanılması istendi. Bu son dakika gelişmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları Elon Musk ve Bill Gates'in Twitter hesabı hacklendi mi? sorusuna ilişkin bilgi araştırmaya başladı.
Tesla ve SpaceX gibi pek çok önemli şirketin kurucusu ve yönetici olan Elon Musk ile Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in resmi Twitter hesaplarından Bitcoin çekilişi adı altında birer tweet atıldı. Söz konusu tweetlerde Bitcoin çekilişi yapıldığı ve verilen linke tıklanarak katılım sağlanması istendi. Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonucu en az üç kripto borsasının Twitter hesabının ve pek çok önemli isim ve kuruluşun Twitter hesabının aynı amaçla ele geçirildiği anlaşıldı.
Microsoft kurucusu Bill Gates ve Tesla'nın kurucu ortağı Elon Musk'ın onaylanmış Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlar bu şekilde;
Tesla ve SpaceX gibi dünya çapında faaliyet gösteren şirketlerin kurucu ve yöneticisi Elon Musk'da Bill Gates ile aynı kaderi paylaştı. Paylaşımların benzer oluşu iki ünlü ismin aynı hacker grubu tarafından hedef alındığını gösteriyor. Her iki tweet'te de "30 dakika içinde 1000 dolar yollayın, ben de size 2000 dolar geri göndereyim" ifadesi bulunuyor.
Gemini, Binance ve Coinbase gibi ünlü kripto para borsalarının Twitter hesapları da Musk ve Gates ile aynı kaderi paylaştı. Ancak söz konusu Bitcoin borsalarının hesaplarında paylaşılan tweet iki ünlü ismin hesabından yapılan paylaşımlardan farklıydı. Borsalara ait hesaplardaki paylaşımlarda linki verilerek tıklanılması istenen siteyle ortaklık kurduklarını ve topluluğa 5000 BTC verdikleri yazılıydı.
Ünlü taşımacılık şirketi Uber ile teknoloji devi Apple'ın resmi Twitter hesapları da hacklenen hesaplar arasında yer alıyor.
Twitter Support üzerinden yapılan açıklamada söz konusu siber saldırıya ilişkin "Twitter'daki hesapları etkileyen güvenlik durumunun farkındayız. Soruşturmak ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Herkesi kısa süre içinde bilgilendireceğiz." ifadeleri kullanıldı.