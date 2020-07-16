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Son dakika gelişmeleri... Bayramda olacak mı? 2020 'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

'na sayılı günler kala vatandaşlar bayramda olup olmayacağı ile ilgili son dakika haberlerini takip etmeye devam ediyor. Konuya ilişkin en net açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılırken Bakan Koca, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen bilim kurulu toplantısından sonra vaka artışının yoğun olduğu illerde bazı kısıtlamaların söz konusu olabileceğini bildirmişti. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 16.7.2020 16:40 Son Güncelleme: 16.7.2020 16:40 ABONE OL
Son dakika gelişmeleri... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberler… Bayramda olup olmayacağına ilişkin gelişmeler vatandaşların son günlerde gündem maddesi olurken Bakan Fahrettin Koca kısıtlamanın bazı iller çerçevesinde olabileceğini bildirmişti. Bu açıklamanın ardından ise konuya dair gözler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelgeye çevrildi. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeler…

2020 KURBAN BAYRAMI'NA GERİ SAYIM BAŞLADI! BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bilindiği üzere yılın ilk dini bayramı olan Ramazan'da vatandaşlar buruk bir bayram geçirmiş ve salgın nedeniyle kısıtlamaya tabi tutulmuştu. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Ülkemizde mücadelesi süren salgın nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasağı beklentileri her geçen gün daha da artıyor…

Son dakika gelişmeleri... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koca, "'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.

Son dakika gelişmeleri... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

1. Gün: 31 Temmuz Cuma
2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Son dakika gelişmeleri... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Kısıtlamaya dair net açıklamanın bu hafta içerisinde gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısı sonrası netleşmesi bekleniyor...

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Son dakika gelişmeleri... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
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