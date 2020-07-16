Son dakika gelişmeleri... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberler… Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin gelişmeler vatandaşların son günlerde gündem maddesi olurken Bakan Fahrettin Koca kısıtlamanın bazı iller çerçevesinde olabileceğini bildirmişti. Bu açıklamanın ardından ise konuya dair gözler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelgeye çevrildi. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeler…

2020 KURBAN BAYRAMI'NA GERİ SAYIM BAŞLADI! BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bilindiği üzere yılın ilk dini bayramı olan Ramazan'da vatandaşlar buruk bir bayram geçirmiş ve salgın nedeniyle kısıtlamaya tabi tutulmuştu. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Ülkemizde mücadelesi süren salgın nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasağı beklentileri her geçen gün daha da artıyor…