Son dakika gelişmeleri... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberler… Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin gelişmeler vatandaşların son günlerde gündem maddesi olurken Bakan Fahrettin Koca kısıtlamanın bazı iller çerçevesinde olabileceğini bildirmişti. Bu açıklamanın ardından ise konuya dair gözler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelgeye çevrildi. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeler…
Bilindiği üzere yılın ilk dini bayramı olan Ramazan'da vatandaşlar buruk bir bayram geçirmiş ve salgın nedeniyle kısıtlamaya tabi tutulmuştu. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Ülkemizde mücadelesi süren salgın nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasağı beklentileri her geçen gün daha da artıyor…
Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Kısıtlamaya dair net açıklamanın bu hafta içerisinde gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısı sonrası netleşmesi bekleniyor...