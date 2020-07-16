Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa hapis cezası

Tartıştığı sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa hapis cezası

'de tartıştığı Gürcistan uyruklu kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık, 9 yıl hapse mahkum edildi.

AA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 16:08 ABONE OL
Tartıştığı sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa hapis cezası

5. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık İbrahim C. (49) ile taraf avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulunurken, mağdur Marina D'nin (48) avukatı ise suçun sabit olduğunu yineleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Hakim, sanığı "kasten yaralama" suçundan 9 yıl hapse mahkum etti.

"HAPİSHANEDEN MEKTUPLA TACİZ ETMİŞ"

Öte yandan aynı sanık ve şikayetçinin 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen cinsel taciz davasındaki karar duruşmasında ise müşteki avukatı sanığın tutuklu bulunduğu süre zarfında müvekkili Marina D'ye 4 farklı mektup göndererek taciz ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması istedi.

Hakim, suçun işlendiğine kanaat getirerek, sanığı 5 ay 18 gün hapisle cezalandırdı.

OLAY

Eskişehir'de 2017'de tartıştığı sevgilisi Marina D'nin yüzüne kimyasal madde atan İbrahim C, mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bilgisayar öğretmenliği ve çocuk bakıcılığı yaparak geçimini sağlayan Marina L. ise Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Nurcan Arslan cinayetinde tanıktan şok ifadeler: Öldürmeden önce arkadaşlarına mesaj gönderdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA