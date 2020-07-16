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Gölü’nde 4 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Van Gölü’nde 4 kişinin daha cesedine ulaşıldı
Van'da, 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 4'ünün daha cesedine ulaşıldı. Gevaş ilçesi Altınsaç mahallesinden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 4 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 37'ye yükseldi.
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Van Gölü’nde 4 kişinin daha cesedine ulaşıldı
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