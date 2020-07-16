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Yaşlı kadınlara cinsel saldırıda bulunan sapığı özel ekip yakaladı

Bursa'da iğrenç olay! Mustafakemalpaşa ilçesinde, biri 78 diğer, 80 yaşında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen (31) jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından 'in Susurluk ilçesinde yakalandı. Kurman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 10:57 ABONE OL
Yaşlı kadınlara cinsel saldırıda bulunan sapığı özel ekip yakaladı

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Orta ve Çeltikçi mahallelerinde meydana geldi. İsmail Kurman, 26 Haziran günü, 80 yaşındaki bir kadına, 8 Temmuz günü de 78 yaşındaki başka bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Yaşlı kadınların şikayeti üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurdu. Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan görevlilerin de yer aldığı özel ekip, teknik ve fiziki takip başlattı. Kurman, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İsmail Kurman, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yaşlı kadınlara cinsel saldırıda bulunan sapığı özel ekip yakaladı
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