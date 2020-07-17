07 Plaka Nerenin Kodu? 07 Neresi Hangi Şehir Plakası?

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık karşılaştığımız plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirleniyor. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Bu noktada 07 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 07 plaka nerenin kodu? 07 neresi ve hangi şehir plakası?

07 PLAKA NERENİN KODU?

07 Plaka kodu Antalya ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Antalya ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır. Antalya il ve ilçe plaka kodlarını sizler için araştırdık.

Antalya Merkez Plaka Harf Grupları:

07 A 0001 – 07 A 9950

07 A 9951 – 07 A 9970

07 AB 001 – 07 AZ 999

07 C 0001 – 07 C 1230

07 CAA 01 – 07 CZZ 99

07 D 0001 – 07 D 9999

07 DA 001 – 07 DZ 999

07 EA 001 – 07 EZ 999

07 F 0001 – 07 F 9999

07 FA 001 – 07 FZ 999

07 HA 001 – 07 HZ 999

07 KA 001 – 07 KZ 999

07 M 0001 – 07 M 1616

07 MA 001 – 07 MB 999

07 S 0001 – 07 S 9999

07 SA 001 – 07 SZ 999

07 T 0001 – 07 T 5578

07 VA 001 – 07 VZ 999

07 ZA 001 – 07 ZZ 999

07 Özel 001 – 07 Özel 999

07 Deniz P. 001 – 07 Deniz P. 999

Akseki İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 A 9951 – 07 A 9970

07 B 0001 – 07 B 9999

07 BA 001 – 07 BZ 999

07 C 4476 – 07 C 4500

07 Özel 400 – 07 Özel 500

Alanya İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 E 0001 – 07 E 9999

07 H 0001 – 07 H 9999

07 N 0001 – 07 N 9999

07 NA 001 – 07 NZ 999

07 NAA 01 – 07 NZZ 99

Manavgat İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 J 0001 – 07 J 5000

07 JA 001 – 07 JZ 999

07 L 0001 – 07 L 9999

07 LA 001 – 07 LA 999

Elmalı İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 P 0001 – 07 P 9999

07 PA 001 – 07 PZ 999

Korkuteli İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 RA 001 – 07 RZ 999

Finike İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 TA 001 – 07 TZ 999

Gazipaşa İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 U 0001 – 07 U 9999

07 UA 001 – 07 UZ 999

Kumluca İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 V 0001 – 07 V 9999

07 VA 001 – 07 VZ 999

07 VAA 01 – 07 VZZ 99

Kaş İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 Y 0001 – 07 Y 9999

Serik İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 YA 001 – 07 YZ 999

07 YAA 01 – 07 YZZ 99

Demre İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 Z 0001 – 07 Z 9999