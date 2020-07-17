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18 ülkedeki 329 Türk eserini kilise yaptılar

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
18 ülkedeki 329 Türk eserini kilise yaptılar
Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu topraklardaki Türk mimari eserlerini ülke ülke gezerek araştıran Yüksek Mimar Mehmet Emin Yılmaz, 18 ülkede cami, mescit, tekke, türbe gibi 329 eserin kiliseye dönüştürüldüğünü tespit etti. Hala faal olan en çok Türk eserinin, Yunanistan'da bulunduğu bilgisini veren Yılmaz, bu ülkede 74 cami, 19 türbe, 1 imaret ve 2 namazgahın kiliseye çevrildiğini söyledi. Bunların yanı sıra 5 minarenin de çan kulesine dönüştürüldüğünü aktaran Yılmaz, Yunanistan'da toplam 101 eserin dönüştürüldüğünü ifade etti. Yılmaz, "Şehir merkezlerindeki büyük anıtsal Türk yapıları ve özellikle de minareler Türk hakimiyetini, dolayısıyla İslamı simgeledikleri için yok edilmesi gereken ilk hedef olarak görülüyor. Çok hazindir, Sofya'da 1878'de bir gecede dinamitlerle 7 minare yıktırılıyor" dedi. Yılmaz, buna karşın Türkler'in dönüştürdükleri yapılardaki mimari özelliklere çok müdahale etmediklerini vurgulayarak, "Mimari yapılara bizim kadar saygılı davranan başka millet yok" diye konuştu. AA

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18 ülkedeki 329 Türk eserini kilise yaptılar
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