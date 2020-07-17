21 Plaka Nerenin Kodu? 21 Plaka Kodu Neresi, Hangi Şehir Plakası?

Plaka kodları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Trafikte ve seyahat esnasında araç plakalarını görür ve hangi şehre ait olduğunu merak eder, araştırırız. Plakaların üzerinde yazan kodlara göre; her il için sırasıyla numaralar belirlenmiştir. Peki; 21 plaka nerenin kodu? 21 plaka kodu hangi ile ait? İşte 21 plaka kodu ve detayları...

21 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 21 plaka Diyarbakır iline aittir. Bilgi olması açısından; bir öncesi kod 20 plaka Denizli, bir sonraki kod 22 ise Edirne iline aittir.

21 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

21 plaka Diyarbakır şehrine ait plaka kodudur.

DİYARBAKIR İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Diyarbakır ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 21 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 21 plaka Diyarbakır ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

21 AC→AZ Yenişehir

21 DA→DZ Yenişehir

21 EA→EP Yenişehir

21 ER→EZ Ergani

21 FA→FZ Yenişehir

21 H Yenişehir

21 HA→HZ Ergani

21 LA→LZ Lice

21 M Yenişehir

21 MA Yenişehir

21 T Yenişehir

21 TA→TZ Bismil

21 UA→UZ Çermik

21 VA→VZ Çınar

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