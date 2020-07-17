25 Plaka Kodu Nerenin? 25 Plaka Kodu Neresi, Hangi Şehir Plakası?

Ülkemizde plaka kodları araştırılmaya başlandı. Her ülkenin kendine ait plaka kodu olduğu gibi ülkemizde de 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 25 plaka kodudur. Peki; 25 plaka kodu nerenin, hangi şehrin plakasıdır? 25 plaka neresi, hangi ile ait?
Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 25 plaka Erzurum iline aittir. Bilgi olması açısından; bir önceki 24 plaka kodu Erzincan, bir sonraki plaka kodu 26 Eskişehir iline aittir.
25 plaka Erzurum şehrine ait plaka kodudur.
Erzurum ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 25 numaraları araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 25 plaka Erzurum ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!
25 AC→AZ001→999Yakutiye
25 C 0001→1000 Yakutiye
25 C 1001→1500 Aşkale
25 C 2000→2500 Oltu
25 D 0001→8999 Yakutiye
25 D 9000→9199 Aşkale
25 D 9200→9299 Pasinler
25 D9300→9499Horasan
25 D9500→9699Oltu
25 D 9700→9899 Hınıs
25 D 9900→9999 İspir
25 DA→DL 001→999 Yakutiye
25 DN 001→999 Oltu
25 DP 001→999 Hınıs
25 DR→DS 001→999 Yakutiye
25 DT 001→999 Aşkale
25 DU 001→999 Oltu
25 DV→DZ 001→999 Yakutiye40 Plaka Nerenin Kodu? 40 Neresi - Hangi Şehir Plakası? 76 Plaka Nerenin Kodu? 76 Neresi Hangi Şehir Plakası? 23 Plaka Kodu Nerenin? 23 Plaka Kodu Neresi, Hangi Şehir Plakası?