29 Plaka Kodu Nerenin? 29 Plaka Kodu Neresi, Hangi Şehir Plakası?

Ülkemizde plaka kodları araştırılmaya başlandı. Her ülkenin kendine ait plaka kodu olduğu gibi ülkemizde de 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 29 plaka kodudur. Peki; 29 plaka kodu nerenin, hangi şehrin plakasıdır? 29 plaka neresi, hangi ile ait?

29 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

29 plaka kodu Gümüşhane iline aittir. Bilgi olması açısından; bir önceki 28 plaka kodu Giresun, bir sonraki plaka kodu 30 Hakkari iline aittir.

29 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

29 plaka kodu Gümüşhane iline aittir.

GÜMÜŞHANE İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Gümüşhane ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 29 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 29 plaka Gaziantep ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

9 AC→AP001→999Merkez (Gümüşhane VD)

29 AS→AT001→999

Kelkit 29 AU→AV001→999

Şiran 29 AY001→999

Kelkit 29 D0001→0045Merkez (Gümüşhane VD)

29 DA001→999Torul

29 DK001→999Köse

29 M0001→0250Merkez (Gümüşhane VD)

29 M0251→0700Kelkit

29 M0701→0749Köse

29 M0901→0999Şiran

29 M1201→1399Torul 29 T0001→0250Merkez(Gümüşhane VD)

29 T0251→0400Kelkit 29 T0401→0500Şiran

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