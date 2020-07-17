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? 29 Plaka Kodu Neresi, Hangi Şehir Plakası?

Yolculuk esnasında araç plaka kodlarına dikkat eder ve hangi illere ait olduğunu öğrenmek isteriz. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Alfabetik sırayla belirnen kodlara göre; ? 29 plaka kodu neresi, hangi şehir plakası? İşte 29 plaka kodu ve detayları...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 11:21 Son Güncelleme: 17.7.2020 11:21 ABONE OL
29 Plaka Kodu Nerenin? 29 Plaka Kodu Neresi, Hangi Şehir Plakası?

Ülkemizde plaka kodları araştırılmaya başlandı. Her ülkenin kendine ait plaka kodu olduğu gibi ülkemizde de 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 29 plaka kodudur. Peki; 29 plaka kodu nerenin, hangi şehrin plakasıdır? 29 plaka neresi, hangi ile ait?

29 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

29 plaka kodu Gümüşhane iline aittir. Bilgi olması açısından; bir önceki 28 plaka kodu Giresun, bir sonraki plaka kodu 30 Hakkari iline aittir.

29 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

29 plaka kodu Gümüşhane iline aittir.

GÜMÜŞHANE İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Gümüşhane ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 29 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 29 plaka Gaziantep ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

9 AC→AP001→999Merkez (Gümüşhane VD)
29 AS→AT001→999
Kelkit 29 AU→AV001→999
Şiran 29 AY001→999
Kelkit 29 D0001→0045Merkez (Gümüşhane VD)
29 DA001→999Torul
29 DK001→999Köse
29 M0001→0250Merkez (Gümüşhane VD)
29 M0251→0700Kelkit
29 M0701→0749Köse
29 M0901→0999Şiran
29 M1201→1399Torul 29 T0001→0250Merkez(Gümüşhane VD)
29 T0251→0400Kelkit 29 T0401→0500Şiran

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29 Plaka Kodu Nerenin? 29 Plaka Kodu Neresi, Hangi Şehir Plakası?
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