42 yıl sonra avukat cüppeli eylem

Türkiye'nin en önemli caz müzik sanatçılarından 94 yaşındaki Bozkurt İlham Gencer, bugün saat 10.30'da Çağlayan Adliyesi önünde ilginç bir eyleme imza atacak. 42 yıl önce 17 Temmuz günü Yalova'dan vapurla İstanbul'a giderken, Bozkurt kemeri ve Bozkurt kolyesi nedeniyle kalabalık bir grup tarafından önce "Faşistlere ölüm" denilerek hedef gösterildi, daha sonra gemi kaptanının "Gemide faşist var" söylemiyle gemiye çağırılan polislerce, kendisi ve ailesine saldırıldı. Pol-Der mensubu 4 polis tarafından çocuğunun gözü önünde yaka paça indirilerek önce Heybeliada karakoluna daha sonra da İstanbul Emniyet Müdürlüğü siyasi şubenin bulunduğu Sansaryan Han'a götürülerek kötü muameleye tabi tutuldu. Avukatı olmadığı için mahkemede kendini savunmak zorunda kalan Gencer, saldırının 42'nci yıldönümünde avukat cüppesi giyerek, önemli bir çağrıda bulunacak. Kendisini darp eden polislerden birinin görevini kötüye kullanmaktan mahkûm olmasını sağlayan Gencer, "Bana yapılan o saldırıyı kınıyor ve hukuk kitaplarında okutulmasını istiyorum" dedi.