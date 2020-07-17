Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 5 yaşındaki çocuk minibüsün altında böyle kaldı

5 yaşındaki çocuk minibüsün altında böyle kaldı

'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun minibüsün altında kalma anı kameraya yansıdı. Yolun karşısına geçerken babasının elini bırakıp minibüs altında kalan çocuk şans eseri kazayı yaralı atlattı. Kayıplara karışan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 12:13 Son Güncelleme: 17.7.2020 12:33 ABONE OL
5 yaşındaki çocuk minibüsün altında böyle kaldı

Alınan bilgiye göre, kaza Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü kimliği ve aracın plakası belirlenemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Abdürrezak Dindar'a çarptı.

5 yaşındaki çocuk minibüsün altında böyle kaldı

Babasının elini bıraktığı için yaralanan küçük çocuk yerden kalkıp kaldırıma çıktı. Minibüs şoförü ise hiç bir şey olmamış gibi kayıplara karıştı.

5 yaşındaki çocuk minibüsün altında böyle kaldı

Küçük çocuk İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için araştırma başlattı.

5 yaşındaki çocuk minibüsün altında böyle kaldı

Abdürrezak Dindar'ın minibüsün altında kaldığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
5 yaşındaki çocuk minibüsün altında böyle kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA