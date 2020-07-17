65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü şehir dışına çıkması yasak mı, seyahat izni nereden alınır?

Bayramın da yaklaşması ile beraber memleketine gitmesi veya herhangi bir nedenden dolayı seyahat etmesi gereken 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgesi temin etmeleri bakanlık kararı ile zorunlu tutulmuştu. Bu kapsamda son günlerde konuya ilişkin araştırmalar da hız kazanmış oldu. Peki, 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü şehir dışı yasağı var mı, seyahat izin belgesi nereden alınır? İşte tüm detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

Altmış beş yaşın üzerindeki vatandaşları kapsayan kısıtlama hali salgının ülkemizde görüldüğü ilk günlerde itibaren sürüyor. Sokağa çıkma yasağı belirli saat aralıklarında kaldırılmış olsa da şehir dışına çıkacak olan vatandaşların e devlet sistemi üzerinden 65 yaş üstü seyahat izni alması zorunlu kılınıyor…