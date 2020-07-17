65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü şehir dışına çıkması yasak mı, seyahat izni nereden alınır?

Bayramın da yaklaşması ile beraber memleketine gitmesi veya herhangi bir nedenden dolayı seyahat etmesi gereken 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgesi temin etmeleri bakanlık kararı ile zorunlu tutulmuştu. Bu kapsamda son günlerde konuya ilişkin araştırmalar da hız kazanmış oldu. Peki, 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü şehir dışı yasağı var mı, seyahat izin belgesi nereden alınır? İşte tüm detaylar…
Altmış beş yaşın üzerindeki vatandaşları kapsayan kısıtlama hali salgının ülkemizde görüldüğü ilk günlerde itibaren sürüyor. Sokağa çıkma yasağı belirli saat aralıklarında kaldırılmış olsa da şehir dışına çıkacak olan vatandaşların e devlet sistemi üzerinden 65 yaş üstü seyahat izni alması zorunlu kılınıyor…
65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. 'Turizm amaçlı seyahat izin belgesi' başvuruları e-devlet ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.
E DEVLET İLE 65 YAŞ ÜSTÜ TATİL İZNİ ALMA EKRANI
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.
Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulaması bilindiği üzere belirli saat diliminde geçerli olmak üzere kaldırılmıştı. Bu yaş grubundaki kişilere haftanın her günü saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarı çıkma izni verilirken vatandaşların seyahat kısıtı nedeniyle e devlet aracılığı ile izin belgesi alması gerekiyor.