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seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü şehir dışına çıkması yasak mı, seyahat izni nereden alınır?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mücadelesi süren salgın hastalık nedeniyle bu hastalığın en yüksek risk grubu olan sokağa çıkma yasağı kaldırılsa da kısıtlama bir nevi sürüyor. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde vatandaşların seyahat izin belgesi alması zorunlu kılınıyor. E devlet üzerinden temin edilen bu belge son üç senede organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları kapsamıyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izni nereden alınır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.7.2020 14:29 ABONE OL
65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü şehir dışına çıkması yasak mı, seyahat izni nereden alınır?

Bayramın da yaklaşması ile beraber memleketine gitmesi veya herhangi bir nedenden dolayı seyahat etmesi gereken vatandaşların seyahat izin belgesi temin etmeleri bakanlık kararı ile zorunlu tutulmuştu. Bu kapsamda son günlerde konuya ilişkin araştırmalar da hız kazanmış oldu. Peki, 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü şehir dışı yasağı var mı, seyahat izin belgesi nereden alınır? İşte tüm detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

Altmış beş yaşın üzerindeki vatandaşları kapsayan kısıtlama hali salgının ülkemizde görüldüğü ilk günlerde itibaren sürüyor. Sokağa çıkma yasağı belirli saat aralıklarında kaldırılmış olsa da şehir dışına çıkacak olan vatandaşların e devlet sistemi üzerinden 65 yaş üstü seyahat izni alması zorunlu kılınıyor…

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü şehir dışına çıkması yasak mı, seyahat izni nereden alınır?

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. '' başvuruları ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.

E DEVLET İLE 65 YAŞ ÜSTÜ TATİL İZNİ ALMA EKRANI

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin . Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı "ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü şehir dışına çıkması yasak mı, seyahat izni nereden alınır?

65 YAŞ ÜSTÜ DIŞARI ÇIKMA SAATLERİ!

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulaması bilindiği üzere belirli saat diliminde geçerli olmak üzere kaldırılmıştı. Bu yaş grubundaki kişilere haftanın her günü saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarı çıkma izni verilirken vatandaşların seyahat kısıtı nedeniyle e devlet aracılığı ile izin belgesi alması gerekiyor.

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65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü şehir dışına çıkması yasak mı, seyahat izni nereden alınır?
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