8 parçaya böldüğü ceset için poşet almaya böyle gitmiş... Son dakika görüntüler ortaya çıktı!

Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanmış, Alparslan A., ifadesinde cinayeti itiraf ederek, olay günü eşi ile tartışıp evden ayrıldığını, gece saat 01.00 sıralarında tekrar eve geldiğinde eşi ve Süleyman Akbaba'yı uygunsuz vaziyette gördüğünü söylemişti. Katil zanlısı ifadesinin devamında, eşini komşuya gönderdiğini ve Süleyman A.'yı bıçaklamaya başladığını daha sonra da cesedini 8 parçaya ayırarak, cesedinin parçalarını çöp poşetlerine doldurup araca yüklediğini itiraf etmişti. Katil zanlısı Alparslan A., eşi Nubar A. ve diğer iki şüpheli adliyeye sevk edilmişti.