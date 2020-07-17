80 Plaka Nerenin Kodu? 80 Neresi Hangi Şehir Plakası?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 80 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 80 plaka nerenin kodu? 80 plaka neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

80 PLAKA NERENİN KODU?

80 plaka kodu Osmaniye iline aittir. Osmaniye'deki araç sahiplerinde 80 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Osmaniye iline kayıtlı olduğu bilinir.

80 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Osmaniye ilinin plaka kodu 80'dir.

OSMANİYE İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Osmaniye Merkez Plaka Harf Grupları:

80 AC 001-80 AF 999

80 AN 001-80 AT 999

80 EA 001-80 EZ 999

80 FA 001-80 FZ 999

80 M 0001-80 M 5000

80 T 0001-80 T 5000

Kadirli İlçesi Plaka Harf Grupları:

80 AH 001-80 AL 999

80 AY 001-80 AZ 999

80 KA 001-80 KZ 999

80 M 7000-80 M 7999

Düziçi İlçesi Plaka Harf Grupları:

80 AU 001-80 AV 999

80 DA 001-80 DZ 999

80 M 6000-80 M 6999

Bahçe İlçesi Plaka Harf Grupları:

80 BA 001-80 BZ 999

80 M 5500-80 M 5999

80 M 8000-80 M 8499

Toprakkale İlçesi Plaka Harf Grupları:

80 M 8500-80 M 8999

Sumbas İlçesi Plaka Harf Grupları:

80 M 9000-80 M 9499

79 Plaka Nerenin Kodu? 79 Neresi Hangi Şehir Plakası?

78 Plaka Nerenin Kodu? 78 Neresi Hangi Şehir Plakası?