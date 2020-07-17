Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 80 Plaka Nerenin Kodu? 80 Neresi Hangi Şehir Plakası?

80 Plaka Nerenin Kodu? 80 Neresi Hangi Şehir Plakası?

Türkiye’de araç plakaları, 01’den 81’e kadar sırası ile tüm illerimize verilmiştir. Özellikle, şehirler arası yolculuklar esnasında karşımıza çıkan farklı plaka kodlarını merak ederiz. En çok merak edilen ve araştırılanlardan birisi de 80 plaka kodudur. Plaka taşıyan araç; bir taşıtın devlet mercilerince tanınır, sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir olduğunu belirtir. Peki, 80 plaka nerenin kodu? 80 neresi ve hangi şehir plakası? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 13:21 ABONE OL
80 Plaka Nerenin Kodu? 80 Neresi Hangi Şehir Plakası?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 80 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 80 plaka nerenin kodu? 80 plaka neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

80 PLAKA NERENİN KODU?

80 plaka kodu Osmaniye iline aittir. Osmaniye'deki araç sahiplerinde 80 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Osmaniye iline kayıtlı olduğu bilinir.

80 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Osmaniye ilinin plaka kodu 80'dir.

OSMANİYE İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Osmaniye Merkez Plaka Harf Grupları:

  • 80 AC 001-80 AF 999
  • 80 AN 001-80 AT 999
  • 80 EA 001-80 EZ 999
  • 80 FA 001-80 FZ 999
  • 80 M 0001-80 M 5000
  • 80 T 0001-80 T 5000

Kadirli İlçesi Plaka Harf Grupları:

  • 80 AH 001-80 AL 999
  • 80 AY 001-80 AZ 999
  • 80 KA 001-80 KZ 999
  • 80 M 7000-80 M 7999

Düziçi İlçesi Plaka Harf Grupları:

  • 80 AU 001-80 AV 999
  • 80 DA 001-80 DZ 999
  • 80 M 6000-80 M 6999

Bahçe İlçesi Plaka Harf Grupları:

  • 80 BA 001-80 BZ 999
  • 80 M 5500-80 M 5999
  • 80 M 8000-80 M 8499

Toprakkale İlçesi Plaka Harf Grupları:

  • 80 M 8500-80 M 8999

Sumbas İlçesi Plaka Harf Grupları:

  • 80 M 9000-80 M 9499
79 Plaka Nerenin Kodu? 79 Neresi Hangi Şehir Plakası? 78 Plaka Nerenin Kodu? 78 Neresi Hangi Şehir Plakası?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
80 Plaka Nerenin Kodu? 80 Neresi Hangi Şehir Plakası?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA