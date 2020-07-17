Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil olacak mı, ne zaman başlayacak?

Adlı tatil hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmemekle beraber acil niteliği taşıyan davalar nöbetçi mahkemelerce görülebilir. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kapalı kalan adliyelerin yeniden ara verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, 2020 Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil hangi tarihte ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar…

BU YIL ADLİ TATİL VAR MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her yıl yapılan tatilin bu yıl yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle adliyeler birkaç ay boyunca kapalı kalmış ve işlemler durdurulmuştu. Adliyede işlemleri olan çalışan vatandaşlar bu yıl adli tatil olup olmadığını sorguluyor.