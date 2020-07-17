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ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil olacak mı, ne zaman başlayacak?

Her yıl yargıda toplu izin anlamına gelen uygulaması yapılmaktadır. Bu kapsamda öncelikli olarak adliyelerde işlemleri olan vatandaşlar konuya ilişkin tarih araştırması yapıyor. Bu ara sürecinde nöbetçi mahkemeler acil nitelik taşıyan davaları görürken Anayasa Mahkemesi bu kapsama girmiyor. Peki, 2020 Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil hangi tarihte ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.7.2020 11:57 ABONE OL
Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil olacak mı, ne zaman başlayacak?

Adlı tatil hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmemekle beraber acil niteliği taşıyan davalar nöbetçi mahkemelerce görülebilir. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kapalı kalan adliyelerin yeniden ara verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, 2020 ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil hangi tarihte ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar…

BU YIL ADLİ TATİL VAR MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her yıl yapılan tatilin bu yıl yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle adliyeler birkaç ay boyunca kapalı kalmış ve işlemler durdurulmuştu. Adliyede işlemleri olan çalışan vatandaşlar bu yıl adli tatil olup olmadığını sorguluyor.

Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil olacak mı, ne zaman başlayacak?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda " süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşüyor. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.

Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil olacak mı, ne zaman başlayacak?
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Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil olacak mı, ne zaman başlayacak?
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