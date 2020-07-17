Alkollü sürücü ehliyetini vermeyen arkadaşını öldürdü

Genç adam telefonla arkadaşı Emrah Gülçiçek'i (29) arayıp "Kaza yaptım alkollüyüm senin ehliyetini kullanabilir miyim" dedi. Ancak Gülçiçek bunu kabul etmedi. Bu nedenle iki arkadaş arasında tartışma çıktı.



