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Alkollü sürücü ehliyetini vermeyen arkadaşını öldürdü

'da akıllara durgunluk veren cinayet! Alkollü araç kullanırken kaza yapan bir kişi, arkadaşının ehliyetini kullanmak istedi... Şahıs, ehliyetini vermek istemeyen arkadaşının kahvehanesini basıp arkadaşını silahla öldürdü. Sorgusu tamamlanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 10:26 Son Güncelleme: 17.7.2020 10:30 ABONE OL
Alkollü sürücü ehliyetini vermeyen arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay 15 Temmuz Çarşamba günü gece Çukurova ilçesi Kışla Mahallesi 4377 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Engin S. (26) alkollü araç kullanırken Menekşe Mahallesi civarında kaza yaptı.

Alkollü sürücü ehliyetini vermeyen arkadaşını öldürdü

Genç adam telefonla arkadaşı Emrah Gülçiçek'i (29) arayıp "Kaza yaptım alkollüyüm senin ehliyetini kullanabilir miyim" dedi. Ancak Gülçiçek bunu kabul etmedi. Bu nedenle iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

Alkollü sürücü ehliyetini vermeyen arkadaşını öldürdü

Akşam saatlerinde yanına tabanca alan Engin S., Emrah Gülçiçek'e oturduğu kahvede ateş ederek kaçtı.

Karnından vurulan Emrah Gülçiçek, olay yerinde yaşamını yitirirken Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Alkollü sürücü ehliyetini vermeyen arkadaşını öldürdü

Polis, yaralama, tehdit, uyuşturucu, hakaret ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunan Engin S.'yi gerçekleştirildiği operasyonda yakaladı. Sorgusu tamamlanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Alkollü sürücü ehliyetini vermeyen arkadaşını öldürdü
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