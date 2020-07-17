Antalya'da şoke eden görüntü! Pencerelerden çıkıp seyahat ettiler...

Antalya'da iki kadın, bindikleri otomobilin arka kapılarının camından çıkıp yoldan gelip geçen araçlara aldırış etmeden yolculuk etti. Kadınlardan biri, yolculuk sırasında elindeki içecek kutusunu yola attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



