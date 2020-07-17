Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da şoke eden görüntü! Pencerelerden çıkıp seyahat ettiler...

'da şoke eden görüntü! Pencerelerden çıkıp seyahat ettiler...

'da hareket halindeki otomobilin penceresinden çıkarak seyahat eden kadınların vurdumduymaz tavırları şaşkına çevirdi. Hem kendilerini hem de diğer araçları tehlikeye atan kadınlar ellerindeki içecek kutusunu da yola fırlattı. O anlar ise bir araçta bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 14:34 Son Güncelleme: 17.7.2020 14:43 ABONE OL
Antalya'da şoke eden görüntü! Pencerelerden çıkıp seyahat ettiler...

'da iki kadın, bindikleri otomobilin arka kapılarının camından çıkıp yoldan gelip geçen araçlara aldırış etmeden yolculuk etti. Kadınlardan biri, yolculuk sırasında elindeki içecek kutusunu yola attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'da şoke eden görüntü! Pencerelerden çıkıp seyahat ettiler...

Uncalı Semti'nden Korkuteli ilçesine doğru devam eden Batı Çevre Yolu'nda çekilen görüntülerde, otomobilde emniyet kemeri takarak oturması gereken iki kadın, aracın arka kapısının camından çıkıp yolculuk etti.

Antalya'da şoke eden görüntü! Pencerelerden çıkıp seyahat ettiler...

Olası denge kaybında arkadan gelen araçların altında kalma riskine rağmen kadınlar, vücutlarının bir kısmı dışarıda yolculuk etmeyi sürdürdü. Kadınlardan biri hafifçe eğilerek elindeki içecek kutusunu da yola attı.

Antalya'da şoke eden görüntü! Pencerelerden çıkıp seyahat ettiler...

O anlar başka bir araçta yolculuk eden kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'da şoke eden görüntü! Pencerelerden çıkıp seyahat ettiler...

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da şoke eden görüntü! Pencerelerden çıkıp seyahat ettiler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA