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Arıların işlediği " lafzı" şaşırttı

Ordulu arıcının arıları tarafından petek içerindeki bölme tahtasına işlenen '' lafzı görenleri şaşırtıyor. Arıcı Uğur Sana, benzer olayları sosyal medyada daha önceden çok gördüğünü ancak müdahale ile yapılabileceğini düşündüğünü ifade ederek, gerçekte ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını aktardı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 16:12 Son Güncelleme: 17.7.2020 16:20 ABONE OL
Arıların işlediği Allah lafzı şaşırttı

'nun Kumru ilçesinde 12 yıldır profesyonel olarak arıcılık yapan Uğur Sana, arıların ballarını toplamak için peteklerden birini açınca şaşkına döndü. Sıkıştırma tahtası olarak kullanılan aparatın üzerinde arılar tarafından işlenen lafzı ile karşılaşan Sana, hem çok şaşırdı hem de mutlu oldu. Arıcı Uğur Sana, benzer olayları sosyal medyada daha önceden çok gördüğünü ancak müdahale ile yapılabileceğini düşündüğünü ifade ederek, gerçekte ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını aktardı.


Arıların işlediği Allah lafzı şaşırttı

"GÖRÜNCE HEYECANLANDIK"
Arıların bal sağımı esnasında böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Uğur Sana, "Bunu daha önceden sosyal medyalarda görüyorduk ve çok ilginç geliyordu, müdahaleler ile olabilir diye düşünüyorduk.

Arıların işlediği Allah lafzı şaşırttı

Ancak kendimiz bunu görünce ve sıkıştırma çıtamızın üzerinde böyle bir şey olunca biz çok şaşırdık ve heyecanlandık. Bal sağımına geldiğimiz esnada fark ettik" dedi.

Arıların işlediği Allah lafzı şaşırttı

"40 GÜN ÖMRÜ OLAN CANLININ BUNU YAPMASI MUAZZAM BİR OLAY"
"40 günlük ömrü olan bir canlı, kapkaranlık bir ortamda ona işaret gösterecek hiçbir şey yok ama arılar bunu yazıyor" diyen Uğur Sana, "Çok muazzam bir olay. Bal çerçevelerinin üzerinde bunları görüyorduk.

Arıların işlediği Allah lafzı şaşırttı

Bizimkisi herhangi bir çerçeve üzerinde değil. Zaten arılar kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adına ayet olan tek canlı. lafzını görenler ve biz de dahil olmak üzere çok şaşırdık" diye konuştu.

Arıların işlediği Allah lafzı şaşırttı
Arıların işlediği Allah lafzı şaşırttı
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Arıların işlediği "Allah lafzı" şaşırttı
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