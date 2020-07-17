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Balıkçılar caretta sandı, erkek cesedi çıktı

'da, balıkçılar tarafından su yüzeyinde erkek cesedi bulundu. Balıkçıların ilk başta caretta caretta sandığı cesedin sol kolunun iç kısmında gül dövmesi olduğu belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 11:22 Son Güncelleme: 17.7.2020 11:31 ABONE OL
Balıkçılar caretta sandı, erkek cesedi çıktı

'da, sabah saatlerinde tekneyle balık tutmaya çıkan vatandaşlar, Karaalioğlu Parkı falezlerinin 3 mil açıklarında, suyun yüzeyinde bir cisim gördü.

Balıkçılar caretta sandı, erkek cesedi çıktı

Önce caretta caretta sanan balıkçılar, erkek cesedi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Deniz polisi tarafından Kaleiçi Yat Limanı'ndan kıyıya çıkarılan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmazken, sol kolunun iç kısmında gül dövmesi bulunduğu belirtildi.

Balıkçılar caretta sandı, erkek cesedi çıktı

Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Balıkçılar caretta sandı, erkek cesedi çıktı
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