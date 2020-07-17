Başkan Erdoğan son dakika açıkladı: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu yıl 31 Temmuz 2020 tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı merak edilirken son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Gelecek resmi açıklamaya gözlerini çevirenler için; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve corona vaka sayısının seyrine göre birtakım kısıtlamaların gelebileceğinin altını çizmişti. Öte yandan; Başkan Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki; Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!

Bayramda sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmamasına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi.