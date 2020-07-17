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Beşiktaş'ta acı olay! Yakınlarının haber alamadığı tekne kaptanı ölü bulundu

Beşiktaş'ta kendisinden haber alınamayan tekne kaptanı Özer Ufuk İstikbal, ailesinin ihbarı sonrası polis ekiplerince teknede hareketsiz bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaptanın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Özer Ufuk İstikbal'in kalp krizinden hayatını kaybettiği düşünülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 16:36 Son Güncelleme: 17.7.2020 16:46 ABONE OL
Beşiktaş'ta acı olay! Yakınlarının haber alamadığı tekne kaptanı ölü bulundu

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme Sahilinde meydana geldi. Özel bir teknede kaptan olarak çalışan Özer Ufuk İstikbal'e ulaşamayan aile yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine tekneye gelen polis ekipleri ise kaptan İstikbal'i banyo kısmında yerde hareketsiz bir şekilde bulurken sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Beşiktaş'ta acı olay! Yakınlarının haber alamadığı tekne kaptanı ölü bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kaptan İstikbal'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatılarak teknede incelemelerde bulunurken Cumhuriyet Savcısı da çalışmaları yerinde takip etti.

Beşiktaş'ta acı olay! Yakınlarının haber alamadığı tekne kaptanı ölü bulundu

ACI HABERİ ALAN AİLE YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Acı haberi duyarak olay yerine gelen İstikbal'in yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Özer Ufuk İstikbal'in 4 yıldır aynı teknede çalıştığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta acı olay! Yakınlarının haber alamadığı tekne kaptanı ölü bulundu

Kaptan İstikbal'in kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetmiş olabileceğinden şüphelenilirken kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin soruşturması sürüyor.

Beşiktaş'ta acı olay! Yakınlarının haber alamadığı tekne kaptanı ölü bulundu

Kuruçeşme'de teknede ceset bulundu | Video

Beşiktaş'ta acı olay! Yakınlarının haber alamadığı tekne kaptanı ölü bulundu
Beşiktaş'ta acı olay! Yakınlarının haber alamadığı tekne kaptanı ölü bulundu
Beşiktaş'ta acı olay! Yakınlarının haber alamadığı tekne kaptanı ölü bulundu
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Beşiktaş'ta acı olay! Yakınlarının haber alamadığı tekne kaptanı ölü bulundu
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