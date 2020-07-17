Beşiktaş'ta acı olay! Yakınlarının haber alamadığı tekne kaptanı ölü bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kaptan İstikbal'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatılarak teknede incelemelerde bulunurken Cumhuriyet Savcısı da çalışmaları yerinde takip etti.