Sabah BİM şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM açılış, kapanış ve öğle arası ile çalışma saatleri 2020

Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden birisi olan BİM, hafta içi ve hafta sonu müşterilerini ağırlıyor. Salı ve cuma günleri aktüel ürünlerle müşterisinin karşısına çıkan BİM'in açılış ve kapanış saatleri de merak ediliyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Öyle ki, sınırlı sayıda ürün getirildiği zamanlarda 'BİM saat kaçta açılıyor?' sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, 2020 BİM açılış ve kapanış saatleri...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM, her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

BİM, akşam 21.00'de kapanmaktadır.

BİM HAFTA SONLARI KAÇA KADAR AÇIK?

BİM, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de açık olmakla birlikte, 09.00 ile 21.00 arası hizmet vermektedir.

BİM HAKKINDA

BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.

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