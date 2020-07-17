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'da dehşete düşüren olay! Şehir eşkıyası, evine girdiği kadını levye ile darp etti...

Muğla'nın ilçesinde yaşayan S.P. isimli kadının evine giren şahıs, yanında getirdiği levye ile kadını feci şekilde darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, kapıyı açarak can havliyle kendini dışarı attı. Kadına dışarıda da saldıran şahıs daha sonra kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan gözü dönmüş adam, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 17:51 Son Güncelleme: 17.7.2020 18:06 ABONE OL
Bodrum'da dehşete düşüren olay! Şehir eşkıyası, evine girdiği kadını levye ile darp etti...

Güvenlik kameralarına da yansıyan darp olayı, İlçeye Bağlı Gümbet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümbet Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan S.P. arkadaşlarının geldiğini sanıp evinin dış kapısını açtığında iddiasına göre tanımadığı bir erkek şahıs içeriye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde erkekle kadın evde bir şeyler konuştuktan sonra adam sırtında sakladığı demir levyeyi çıkarıp kadına vurmaya başladı. Başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan kadın kapıyı açarak dışarı kaçtı. Dışarıda da kadını vurmaya devam eden şahıs daha sonra gözlerden kayboldu.

SERBEST BIRAKILDI

Darp sonucu yaralandığı için hastaneye kaldırılan ve kafasında 15 dikiş atılan kadının vücudunun birçok yerinde ise morluklar oluştu. Savcılığa giden kadın, güvenlik kamerası görüntüleri ile kendini döven şahıs hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"KAPIYI ÇALAN KİŞİYİ ARKADAŞLARIM SANDIM"

Tanımadığı bir şahsın kendisini darp ettiğini ileri süren S.P "Tanımadığım kişi tarafından demir levye ile öldüresiye darp edildim. Arkadaşlarımla yemeğe gidecektik. Kapıyı çalan kişinin arkadaşlarım olduğunu zannederek kapıyı açmıştım. Önce benden para istedi. Neye uğradığımı şaşırdım silah veya bıçak çıkaracağını zannettim. Kendimi can havli ile dışarı atmaya çalışırken arkamdan demir ile kafama vurmaya başladı. Kolumda, omzumda morluklar oluştu. Kafamın içerisinde morluklar oluştu. Şikayetçi oldum şahıs yakalandı. Savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu şahıs aramızda elini kolunu sallayarak geziyor" diyerek korktuğunu söyledi.

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Bodrum'da dehşete düşüren olay! Şehir eşkıyası, evine girdiği kadını levye ile darp etti...
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