CV nasıl hazırlanır? CV hazırlama sırasında nelere dikkat edilir? İşte püf noktalarıyla profesyonel CV hazırlama

Etkili bir CV hazırlarken zorluk çekebilirsiniz. Bu konuda uzman kişilere danışarak CV doldurmanız daha mantıklı olabilir. Ya da size önereceğimiz yöntemleri uygulayarak da CV hazırlayabilirsiniz. Öncelikle bilmeniz gereken kusursuz bir CV örneği yoktur. Etkileyici ve akıcı bir CV iş başvurularında etkilidir. Bunun için boş bir CV doldururken adım adım ilerleyerek gereken yerleri doğru bilgilerle doldurarak ilerlemekte fayda vardır. CV nasıl hazırlanır? Sorusunu merak ettiğinizi biliyoruz. CV oluştururken nelere dikkat edilir? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı…

CV AÇILIMI

CV açılımına bakacak olursak "Curriculum Vitae" olarak karşımıza çıkar. Curriculum Latin kökenli bir kelime olduğu için anlamı koşu, çerçeve, döngü anlamına gelmektedir. Vitae ise yine Latince kökenli bir kelime olup hayat anlamına gelir. Curriculum Vitae ise profesyonel hayatta özgeçmiş anlamına gelir.

CV NEDİR?

İş başvurusunda bulunmamıza yarayan, içerisinde öz geçmiş bilgilerinin yer aldığı; kişisel bilgiler, iş deneyimleri, sertifikalar, ilgi alanları gibi bilgilerin yer aldığı belgedir. CV iş arayan kişi tarafından doldurulup verilir, işveren tarafından da değerlendirilir.

CV HAZIRLAMA

CV hazırlarken dolduracağımız adımların ne kadar akıcı ve ne kadar doğru olduğuna dikkat etmemiz gerekir. Diğer dikkat edilmesi gereken konuda işe başvuracağımız bölümün kendi CV'mizle uyuşmasıdır. Eğer biz başvurduğumuz bölümden farklı bir CV hazırlayıp verirsek büyük ihtimalle iş başvurunuz olumsuz olacaktır. Bunun için başvuracağımız iş alanı ve CV'deki bilgiler doğru orantılı olmalıdır. CV oluşturma adımlarında şunlara dikkat etmeliyiz:

Bilgilerin doğru olması

Adres ve telefon bilgilerinin güncel olması

Kazanılan sertifikaların mutlaka eklenmesi

İş deneyimlerini tarihleri ile birlikte eklenmeli

CV için kısa bir özete yer verilmesi

Akıcı ve okunabilir olması

CV ŞABLONLARI

Boş bir CV formunda genel olarak şu alanlar yer alır:

Kişisel bilgiler ve eğer mümkünse bir fotoğraf

Eğitim bilgileri

İş/staj deneyimi

Beceriler

Sertifikalar

Referanslar

İlgi alanları

Uluslararası alanda CV hazırlarken cvlogin.com/tr/ gibi global sitelerden de yardım alabilirsiniz.

CV ÖZET BİLGİ KISMINA NE YAZILIR?

CV doldururken olmazsa olmazlardan bir tanesi de kısa özet bilgidir. İşveren CV incelerken ilk bakacakları yer kısa özet bilgidir. Kısa özet bilgiler size İnsan Kaynakları ile iletişim kurmanızı sağlayan bölümdür diyebiliriz. Kısa özgeçmiş hazırlamak istiyorsanız önce olayların kronik sıralamasına göre yer verin. Kullandığınız yazı karakterinin okunması kolay ve anlaşılır olması gerek. ad-soyad, doğum tarihi, adres, iletişim gibi kişisel bilgiler öncelikli olmalı. Daha sonra eğitim bilgileri, iş deneyimi ve varsa ayrılma nedeni eklenmelidir. Daha sonra kendiniz hakkında kısa bir bilgi daha ekleyebilirsiniz. Kendinizi sınamak için boş CV örnekleri doldurarak test edebilirsiniz.

Özgeçmiş nasıl yazılır? İşte CV hazırlamak hakkında bilinmesi gerekenler

CV ÖRNEKLERİ

Boş CV örnekleri doldururken net bilgilerin yer alması önemlidir. Kendilerini öne çıkaran ve sizi diğer adaylardan ayıracak farkı yazmalısınız. Kişisel yeteneklerinize değinmelisiniz. CV çok uzun olursa göze yorucu gelir. Kısa ve etkili bir CV hazırlamayı tercih edebilirsiniz. Özgüveninizi belirtmekten kaçınmayın. İnsan Kaynakları Uzmanları bu detaylara da önem vermektedir. Kendinizi ifade ederken de rahatsız edici bir dil kullanmaktan da kaçının.

Profesyonel bir şekilde hazırlanmış en iyi CV örnekleri: Mesleklere göre örnek CV şablonları